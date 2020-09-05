国民党拟由王金平率百人登陆参与海峡论坛蔡政府提三项警告

大陆「海峡论坛」订九月二十日登场，国民党规画由立法院前院长王金平率领一百多人的参访团与会，如果顺利成行，可望跟大陆政协主席汪洋会面、对话。但国民党主席江启臣表示，因为新冠疫情及两岸局势影响，加上陆委会又警告国人不要参加以免触法，因此相关的规画还在讨论中。

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据了解，江启臣是亲自向王金平提出邀请，请王金平代表国民党组团参加海峡论坛，王金平在经过思考及确认相关安排后，也已答应组团登陆。

但台湾陆委会发言人邱垂正提出「三项禁止」，并威胁说，政府已经完成「国安五法」与「反渗透法」；与会的人不能直接跟大陆签署协议或备忘录；回台湾之后须依规定隔离14天等。让国民党似乎出现犹豫。

历来每届海峡论坛，台湾方面总有五千人到一万人前往厦门参加；今年受疫情影响，目前为止只有七、八百人参与。王金平如果率领百人参访团与会，将是台湾方面最受瞩目的团体。

据了解，虽然陆委会提出警告，但国民党目前仍依规画，继续筹备当中，最近就会完成最后细节的敲定。除了国民党，新党和无党籍团结联盟等蓝营政党，今年也像往年一样，都收到了对岸的邀请。

至于国民党中央党部秘书长李干龙及副秘书长等主管层级，因为返台后须隔离14天，部分主管还有大学教职，随行的机会都不高。

大陆方面，除了国台办主任刘结一将会出席，政协主席汪洋也会南下参加，至于王金平如果成行，要以党内什么身分和汪洋会面，是观察重点。

去年台湾选总统之前，王金平曾访问大陆展开「祭祖寻根之旅」，并跟刘结一在厦门会晤。王金平曾在会晤中重申「台独是假议题」，并强调「九二共识」是两岸关系的坚实基础，必定能以这个基础，再创两岸和平发展新契机。

至于台湾陆委会提出的三个禁止则是，一、禁止在台湾办理「海峡论坛」相关活动；二、禁止中央机关人员参与，不乐见地方政府与会，并呼吁民间团体不要轻易参加。三、禁止机关、个人或团体、政党以任何形式参加涉及「一国两制台湾方案」或「民主协商」的活动。如果违反「国安五法」及「反渗透法」，主管机关将依法处理。