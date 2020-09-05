民调示七成港人望尽快选立会 主流民主派同意以过半支持者意见定去留

虽然港府决定推迟一年进行立法会选举，但越来越多声音要求选举尽快进行，而一项民调亦显示，有七成港人希望尽快进行立法会选举，若单以民主派选民计算，支持度更达九成六。与此同时，大部分民主派议员决定，按民调的过半数支持者的选择决定去留；而功能组别的泛民议员则会参考业界意见再作决定，另有两名本土派议员倾向离开议会，意味泛民在立法会内未必可以保持关键少数的作用。

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继欧盟、包括美澳在内的「五眼联盟」及英国等多国在8月上旬呼吁港府重新考虑押后立法会选举一年的决定之后，有港人在美国白宫请愿网发起联署，支持香港立即重新启动一个清洁的2020年立法会选举，至今的九天里已获接近12万人支持，按「我们是人民」(We the People)的惯例，若联署人数越过十万人，白宫便会作出就相关议题发表声明。

在香港，香港民意研究所昨(4日)天发布，在8月31日至9月3日透过电邮访问「我们香港人」群组的14691名市民，结果发现，在12293名民主派支持者中，96%受访者支持尽快进行立法会选举；但在受访的1254名非民主派支持者中，则以反对者占主流，有55%人反对。在计及加权调整等因素后，整体有68%认为应该尽快选举，认为不应该的有27%。

本身是浸会大学政治及国际关系学系副教授的民意研究所「选举观察计划」成员陈家洛在记者会上表示，结果反映大部分港人认为立法会选举应如期举行，指港府以紧急法例延迟一年选举，俨如「选举被偷走了」。他又以数据反驳特首林郑月娥声称推迟原订明日举行的立法会选举是「跟随其他地方的做法」的论调是误导，指截至上月底，有77个国家或地方在疫情中举行选举。

但在港府未改变决定前，泛民主派立法会议员是否接受中国人大常委会因应推迟选举而决议让议员延任至少一年仍有争议，在24名泛民议员中，有15人决定，会按香港民意研究所在本月21日展开的民调主流意见决定去留，即是过半数有关议员的受访支持者认为他们应该留守议会，他们便会接受延任一年；反之，若过半数认为他们应离开议会，他们亦会服膺支持者选择；若支持留守或离任的受访者均不过半数，议员便会参考不同资料再作政治判断。

对于只访问参与民调议员的支持者而非全港选民，民主党主席胡志伟解释，民主派决定去留时，岂可受建制派人士影响；民研所行政总裁钟庭耀则把民调视作选民授权，故此只访问有关议员的支持者。

另外，属本土派的陈志全和朱凯迪议员倾向离开议会，前者更已清理立法会内的议员办公室。胜出泛民初选的民间集会团队发言人刘颕匡认为，今次民调只是民主派内部商讨，未有征询抗争派意见，质疑日后的合作基础。