病毒检测中心人员仅获派非医疗用保护袍 医护忧保护不足 港府称可防液

获北京政府支持的武汉肺炎「普及社区检测计划」再受质疑，当港府决定延长全民检测日数之际，数间检测中心的采样人员的保护衣，原来是中国内地制造的「非医疗用」防尘衣。工作人员忧虑保护不足，港府声称符合「液体阻隔性能」。

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全民检测今(5日)天进入第五天，有近98万人预约到全港141间检测中心接受武肺病毒检测，并已完成约65万个样本取样，但港九新界至少三间中心的采样人员发现，政府提供的保护衣以中英文等三种文字标明为「非医疗用」，当中，设于将军澳官立中学的检测中心的保护衣，标签为「东莞市东方鸿业制衣厂」合格证，并订明为「一次性防尘衣」。

有为市民采集椒本以作检测的采样人员指，过去数天均获发类似保护衣，忧虑所谓保护袍未能保护他们免受感染，更有机会加大传播风险。

政府发言人回应传媒查询时表示，根据卫生署意见，保护袍须在液体阻隔性能方面符合「AAMI PB 70」标准，而派发给中心使用的保护袍均符合这标准；发言人又说，保护袍主要用于保护使用者免受感染，而非作外科手术之用，强调当值人员的保护装备足够。

除保护袍外，在检测中心内的千多名采样人员还会获派发呼吸器、眼罩、面罩及即弃手套等装备，这些采样人员由医生、护士、医科学生、辅助医疗人员及救护员等医护人员出任。

在港府推出全民检测前后，均有声音质疑检测数据会被送往中国内地、私隐保障不足、检测中心垃圾非经医疗废物方式处理等问题，港府否认数据会被送离香港，检测流程及废物处理均合符标准。