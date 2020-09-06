港人周日抗议立会选举延期至少90人被捕 泛民梁国雄、黄浩铭在内

9月6日原定是香港立法会选举的日子，港府日前以疫情为由，在7月底宣布将选举延期一年。有网民近日号召于周日当日在九龙举行游行，反对香港国安法及健康码政策等。据香港警察介绍，截至当地时间下午5时，旺角及油麻地区内至少90人被捕，当中至少87人被指涉嫌非法集结，其余人则分别涉嫌干犯袭击警务人员、阻碍警务人员执行职务、在公众地方行为不检等。

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港警称，自下午起，油麻地一带有大量人群集结及叫嚣，涉嫌进行未经批准集结及受禁群组聚集，违反《公安条例》及《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》，先后向众人发出多次警告，要求他们停止违法行为，但部分人拒绝听从警方指示并继续集结。警方称，会在相关地区加强巡逻及采取执法行动，重申进行未经批准集结及受禁群组聚集违法，亦有欠公德，严重增加病毒传播的风险。

据悉，香港警方自下午一时起在旺角及油麻地多处截查市民及记者，又发限聚令告票。下午2时许，黄浩铭、梁国雄、陈皓桓、东区区议员曾健威、民阵召集人岑子杰等人于佐敦逸东酒店外，拉横额、叫口号要求重启选举，又批评警方拘捕人民力量副主席谭得志是“以言入罪”。

约3分钟后，大批防暴警已到场戒备，并称他们超过二人聚集，涉违反限聚令，要求他们出示身份证及立即解散，并拟向他们发出告票。社民连众人随后散去，不过仍高呼不同口号。随后有警员称，陈皓桓等人涉参与未经批准游行，又称有约30名市民跟随他们，并有记者“参与游行”，将他们截停。据目击人士所见，现场警员情绪激动，曾向陈皓桓表示，“我话知你死。”

据警方的消息，截至下午5时，旺角及油麻地区内至少90人被捕，当中至少87人涉嫌非法集结，其余人则分别涉嫌干犯袭击警务人员、阻碍警务人员执行职务、在公众地方行为不检等。另外，有22人涉嫌参与受禁群组聚集而被票控。警方警告，群众立即停止违法行为，否则会被拘捕及刑事检控，将继续在现场及附近一带加强巡逻，严正执法，以保障社区安全。

此外，港府发言人随后表示，“就下午有人漠视警方劝喻，在九龙多区参与未经批准的集结，以杂物堵塞道路，有人向警务人员投掷硬物，并高叫‘港独’口号，表示强烈谴责。”中联办亦称，“一小撮反中乱港分子煽动在九龙发起非法游行，少数人与警方对抗，涉嫌违反港区国安法及本地法律。”