黄之锋呼吁抵制刘亦菲版《花木兰》 “奶茶联盟”网友响应

美国迪士尼年度大片、由美籍华人女星刘亦菲主演的电影《花木兰》，因受新冠肺炎疫情影响，原定上映推迟后被转移至迪士尼旗下流媒体服务平台Disney+上映。刘亦菲在去年 8 月香港反修例运动期间，曾公开表态支持香港警察。对此，前香港众志秘书长黄之锋9月 5 日通过推特发文，指香港人不认可撑警的刘亦菲，呼吁所有热爱自由的人抵制《花木兰》，一度令“#BoycottMulan”（抵制木兰）成为香港推特的最热门标签。

广告 继续浏览后续

2019年8月14日，刘亦菲在微博转发官媒《人民日报》贴文与话题“#我也支持香港警察#”，并附上心形与加油表情符号。她转发的贴文中包括一张图片，图中字句为环球网记者付国豪在机场被困时所说的话，“我支持香港警察，你们可以打我了”，同时用英文写道“What a shame for Hong Kong”。一些中国媒体将这句话翻译为“香港之耻”。针对她的这一表态，当时就有香港市民等网民表示，刘亦菲跟随官方定调表态丝毫不提示威者抗议的警察暴力的行为令人不解，并提出对她主演的迪斯尼动画改编的真人电影《花木兰》加以抵制。

这部电影在经过了数月的酝酿和后期准备后原定今年 3 月在全球上映，受疫情影响一再延期，但由其主演刘亦菲撑警表态引发的争议反增不减。作为香港民主运动的代表人物之一，黄之锋周六通过推特表示，《花木兰》正式在串流平台上映，“但因为迪士尼向北京叩头，刘亦菲公开、骄傲地支持香港警暴，恳求所有相信人权的人抵制电影”。他还在推文中加上了“#BoycottMulan”的标签。帖文一出，随即获得与香港有“奶茶联盟”之称的由台湾、泰国等地青年人的响应。推特上出现不少中泰英等文字的帖子，呼吁抵制《花木兰》。

一名泰国网友写道，“花木兰的故事向来与英雄、勇气和牺牲有关，真实世界里，我们有许多这样的例子。你不需要再去看一部虚构的电影，而主角对什么议题不表态，却只为警察暴力发声。”还有的则直接上配图作比较，以电影中的刘亦菲花木兰形象与香港抗争运动女性代表之一的周庭对比，指后者才是“真正的花木兰”，更代表女性的不屈精神。

值得一提的是，美国《娱乐周刊》(Entertainment Weekly)在电影上映的前一天，于3日刊登的对刘亦菲访问中，问及她如何看待当下的抵制声音和对港警暴力的指控。报导称，刘亦菲的回答显得有备而来，她说，“这显然是一个非常复杂的情况，我不是专家，我希望一切可以很快获得解决。”

黄之锋随后再发帖称，香港人不认可撑警的刘亦菲及电影中另一名主演甄子丹。他并再次呼吁热爱自由的人抵制这部电影。这一推文在数小时内获得3200多次转发，转发者也包括目前流亡英国的前香港众志创党主席罗冠聪等反对派人士。还有的网民呼吁到Disney+平台上，给予《花木兰》差评。