管他疫情不疫情业主追租不留情 戏院时装店叫苦

武汉首发新冠肺炎从今年年初肆虐至今，香港零售市道叫苦连天，尤其是占地大的戏院，空缴租但零收入，相信受到的打击亦最大，因为业主追租毫不留情，一些大型时装连锁店，亦因为交不起租而遭到业主告上法院。

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香港自第二波新冠肺炎疫情缓和后，本来停业逾月的戏院、美容院等场所一度于5月重开。第三波疫情6月中再度爆发，高峰期每日确诊人数过百，政府于是宣布多项辣招，勒令消闲场所再度停业，限聚令收紧至二人。政府只准食肆堂食至晚上6时，及后再放宽至晚上9时。多项禁令致各大商场人流凋零，时装零售商户亦一同大失血。

据香港01报道，自5月底起，铜锣湾时代广场及九龙湾淘大商场两间UA戏院，多次被物业代理公司入禀追讨租金。当中，时代广场UA上周被追讨逾191万元（港币，下同），而淘大UA在四个月内被入禀六次，其中五次各涉款137万元。

淘大业主恒隆地产的发言人指，除了向UA淘大提供租金宽减外，亦将继续与戏院商讨，以期达成解决方案。

香港戏院商会副理事长崔显威指，疫情严重影响戏院业，而商会早前发信吁业主取消底租，与业界共渡时艰，惟至今未获回应。

报道又指，据区域法院入禀记录，今年5月14日至今，由商人沈嘉伟持股6成的I.T APPARELS LIMITED，曾被恒隆地产入禀追租共24次。当中有23次涉及恒隆地产位于铜锣湾百德新街51及53号、及京士顿街2号FASHION WALK名店坊多个铺位、以及旺角荷李活商业中心1楼铺位入禀追讨租金。记录显示，恒隆每次入禀均是追讨一个月租金数目，由35万至140万不等。

铜锣湾名店坊铺位为COMME DES GARCONS、McQ、ZUCCa等I.T集团代理的名牌专门店，每月租金由34至74万不等。而旺角荷李活商业中心则为i.t分店，据入禀状资料，月租高达140万。

另外，属新鸿基地产旗下位于上水的新都广场，亦曾于5月中向I.T集团追讨double-park分店两个月租金，合共34万元。新都广场管理公司回覆记者查询时表示，5月份已撤回相关入禀状。

FASHION WALK名店坊业主则为恒隆地产，其发言人回覆指，除了向I.T集团提供租金宽减外，将会继续与他们商讨，以期达成解决方案。集团又指明白各行各业因2019冠状病毒病疫情而受到沉重打击，故向不同租户延续或提供租金宽减，并一直与租户保持联系，了解其经营状况并提供适切安排。

翻查资料，I.T集团本年8月初曾发盈警，指出截至今年5月底的现财政年度首季出现亏损盈警，其后发出补充，预料期内录得不少于1亿元亏损。公司2020年年报亦显示，集团在香港的店铺数目，由2019年2月的221间缩减至今年2月的194间，其观塘APM分店早前亦结业。另外，集团亦获“保就业计划”首期补助约4,711万元。法庭记录未有录得追讨工资、遣散费，或强积金供款的案件。