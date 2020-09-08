北京试图一锤定音：香港从未存在三权分立

香港从无三权分立，只有一锤定音。针对上周香港就到底有没有三权分立所引起的争论，北京7日试图一锤定音平息香港的杂音，指出香港从未存在三权分立，并批评香港有些人混淆视听，鼓吹三权分立，真实意图是扩大立法权和司法权，削弱行政长官和特区政府管治权威，抗拒中央全面管治权，甚至将香港变成“脱离中央管治的独立政治实体”。

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国务院港澳办和中联办双办分别发表声明，赞成特首林郑月娥支持教育局在教材中“删除三权分立”的决定，并“应当毫不含糊地指出，关于香港特别行政区政治体制实行“三权分立”的说法是错误的，必须纠正”。

教育局局长杨润雄上周表示，当局将在香港通识科教材中，删除有关“三权分立”的内容，林郑月娥很快予以支持，但由于香港终审法庭首席大法官马道立早在2014年表示，基本法明确给予香港三权分立的原则，因此有关香港三权分立的问题，在香港引起激烈辩论，民建联创党人之一、前立法会主席曾钰成更形容争论是“庸人自扰”。

中联办发言人则指，林郑月娥指出香港政体是行政主导而非三权分立，“对此，我们表示赞同和支持，对于这个原则性问题，有必要明确予以澄清”。

新华社引述港澳办发言人指，三权分立争议涉及如何“正确理解”香港政治体制，根据宪法和基本法，香港是直辖中央政府的地方政治体制，香港高度自治权行使时受中央制约监督，香港的宪制地位不应该与主权国家简单类比，也“不可能”实行建基于主权国家基础的三权分立，““三权分立”在香港也从未存在过”。

港澳办发言人又指，根据基本法行政长官处于“主导和核心位置”，以行政长官为核心的行政主导体制，是香港特别行政区政体的一大特征，在行政主导下，行政机关、立法机关相互制约和配合，“且重在配合”，司法机关独立行使审判权，在行政立法关系上，“行政处于主动和主导地位”，司法机关也必须遵守宪法和基本法，“司法独立不等于司法独大或司法至上”。

港澳办又指“不搞“三权分立””是基本法起草时“重要指导思想”，而行政主导基本元素包括“三权分置”，行政、立法、司法各司其职，“也不否认行政与立法之间存在制衡关系，更不否认司法独立”，批评香港有些人混淆视听，鼓吹三权分立，真实意图是扩大立法权和司法权，削弱行政长官和特区政府管治权威，抗拒中央全面管治权，甚至将香港变成“脱离中央管治的独立政治实体”。

中联办则发稿，指自基本法起草至今，中央“权威人士”和内地专家学者都明确指，香港政体无论回归前后，“都是“行政主导”，而非“三权分立””，指从基本法起草过程考虑，“行政主导”“一开始就已确立”，当时中央已提出借鉴香港原有行之有效的制度，当中已经包括港英时期行政主导的管治模式。

中联办发言人又指，虽然香港行行政主导，但与司法独立不是对立，“也并非只有搞“三权分立”才有“司法独立””，指英国政治是君主立宪制，“若按一些人的逻辑，英国是否就没有司法独立了？”但强调司法独立“不等于“司法独大”或“司法至上””，不可以司法独立之名扩大司法权“架空行政主导”。

中联办又批评有人“鼓噪”香港行三权分立，实际上是“伪命题”，反对派在这个话题上“混淆视听”“积非成是”，是借三权分立否认行政主导，误导香港社会，削弱行政长官权力，“根本目的是抗拒和架空中央对港全面管治权，挑战特别行政区宪制秩序”。