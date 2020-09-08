王金平将率国民党代表团出席海峡论坛苏贞昌警告任何人都须遵守国家法令

中国20日将在厦门举行第12届「海峡论坛」，国民党决定由前立法院长王金平（前中）率团出席。王金平2020年9月8日下午受访表示，希望藉此行机会缓和双方，彼此互相尊重、爱护及理解对方，能够让两岸的和平态势持续。 中央社记者王飞华摄 2020年9月8日

国民党今天宣布，为维护台湾安全繁荣，两岸必须持续交流对话，以逆转走向战争的恶意螺旋，因此国民党决定派团前往厦门出席第12届「海峡论坛」，由前立法院长王金平担任团长、国民党秘书长李干龙担任副团长。这个消息公布之后，行政院长苏贞昌立即提出警告说，希望任何人、任何政党组织，都必须遵守国家法令。

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国民党表示，2009年开始举办的「海峡论坛」，在两岸交流具有指标意义，是促进两岸人民相互了解的重要场合。今年各项两岸交流陆续停办，「海峡论坛」更形重要。

国民党表示，自2016年民进党执政以来，两岸关系日益恶化，过去半年来，更由于中共当局对台态势强硬，民进党政府对大陆也不遑多让，两岸正逐步移入敌意渐深的危险境地，再加上解放军和美军在台湾周边的频繁活动，日前总统蔡英文曾公开表示「担忧两岸擦枪走火」。

国民党指出，日趋紧张的两岸关系带来两个巨大风险，一是两岸经济合作架构协议（ECFA）中断对台湾产业的风险，二是两岸敌对，造成在大陆的台湾人民面临各项挑战。为维护台湾安全繁荣，两岸必须持续交流对话，以逆转走向战争的恶意螺旋。

国民党指出，王金平担任立法院长17年，曾兼任国民党副主席。值此两岸情势紧张之际，以王金平的经验与声望，必能向大陆方面有效传达台湾人民对两岸情势的关切，促进两岸社会的谅解，是代表团团长最佳人选。

由于陆委会日前曾针对今年的海峡论坛宣布了「三项禁止」，今天媒体询问王金平，对陆委会禁止台湾民众参加海峡论坛相关活动的看法，王金平说，陆委会是依据法律规定所做的告知，这是一个提醒，并没有不要他去的意思，他当然也会遵守相关法规进行活动。

台湾行政院长苏贞昌则公开响应表示，他不了解国民党的相关作业，但国有国法与相关政策，也都有相关说明，任何人、任何政党、组织都必须遵守国家法令。

大陆国台办发言人马晓光今天上午也同时宣布，今年「海峡论坛」将于19日在福建登场，并表示中国国民党、新党、亲民党等政党及人士将与会。据了解，国民党代表团将于16日从台北出发前往厦门，21日返回台湾。