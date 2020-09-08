王金平將率國民黨代表團出席海峽論壇蘇貞昌警告任何人都須遵守國家法令

中國20日將在廈門舉行第12屆「海峽論壇」，國民黨決定由前立法院長王金平（前中）率團出席。王金平2020年9月8日下午受訪表示，希望藉此行機會緩和雙方，彼此互相尊重、愛護及理解對方，能夠讓兩岸的和平態勢持續。 中央社記者王飛華攝 2020年9月8日

國民黨今天宣布，為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，因此國民黨決定派團前往廈門出席第12屆「海峽論壇」，由前立法院長王金平擔任團長、國民黨秘書長李干龍擔任副團長。這個消息公布之後，行政院長蘇貞昌立即提出警告說，希望任何人、任何政黨組織，都必須遵守國家法令。

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國民黨表示，2009年開始舉辦的「海峽論壇」，在兩岸交流具有指標意義，是促進兩岸人民相互了解的重要場合。今年各項兩岸交流陸續停辦，「海峽論壇」更形重要。

國民黨表示，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係日益惡化，過去半年來，更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸也不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地，再加上解放軍和美軍在台灣周邊的頻繁活動，日前總統蔡英文曾公開表示「擔憂兩岸擦槍走火」。

國民黨指出，日趨緊張的兩岸關係帶來兩個巨大風險，一是兩岸經濟合作架構協議（ECFA）中斷對台灣產業的風險，二是兩岸敵對，造成在大陸的台灣人民面臨各項挑戰。為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋。

國民黨指出，王金平擔任立法院長17年，曾兼任國民黨副主席。值此兩岸情勢緊張之際，以王金平的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，是代表團團長最佳人選。

由於陸委會日前曾針對今年的海峽論壇宣布了「三項禁止」，今天媒體詢問王金平，對陸委會禁止台灣民眾參加海峽論壇相關活動的看法，王金平說，陸委會是依據法律規定所做的告知，這是一個提醒，並沒有不要他去的意思，他當然也會遵守相關法規進行活動。

台灣行政院長蘇貞昌則公開響應表示，他不了解國民黨的相關作業，但國有國法與相關政策，也都有相關說明，任何人、任何政黨、組織都必須遵守國家法令。

大陸國台辦發言人馬曉光今天上午也同時宣布，今年「海峽論壇」將於19日在福建登場，並表示中國國民黨、新黨、親民黨等政黨及人士將與會。據了解，國民黨代表團將於16日從台北出發前往廈門，21日返回台灣。