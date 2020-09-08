纽时：海外华人选用微信自投中国监控罗网饱受老虎凳酷刑

纽约时报一篇报导指出，散落在世界每一个角落的中国人，微信几乎是他们唯一可以采用与乡亲友好通讯联络的手机程式，但这个包罗家庭聊天到美食照片的一体化应用桥梁，“已经成为强有力的社会控制工具，是中国当局对民众说什么、和谁说以及看什么进行引导和监管的一种方式”。

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纽时的报道指出，微信甚至让北京的影响力触及扩至境外。当秘密警察在国外发布威胁时，他们通常在微信上这样做。根据法庭文件显示，当在美从事秘密工作的军事研究人员需要与中国大使馆联络时，他们会使用微信。党内成员在海外留学时，也通过微信进行协调。

报道指出，作为中国国家监控的基石，微信如今被认为是对美国国家安全的威胁。特朗普政府提议直接将微信和中国短视频应用Tiktok一起封禁。一夜之间，中国最大的两项互联网创新变成了中美之间不断蔓延的科技对峙的新战线。

纽时的报道指出，虽然微信对中国境内和境外用户有不同的规则，但它仍是一个跨越了中国“防火长城”的单一而统一的社交网络。从这个意义上讲，它帮助中国的审查制度走向了世界。封禁微信将切断亲朋好友之间数以百万的对话，这是一个团体提起诉讼，阻止特朗普政府尝试封禁的原因。对于寻求对抗中国过度科技独裁的美国决策者来说，这也将是轻松的胜利。

报道引用李女士的亲身经历作为一个例子。移民到加拿大的李女士，在2018年回到中国从事一份房地产工作时，她亲身感受到了中国互联网管制的抽打。在经历海外生活后，她试图靠分享世界大事文章的群组来平衡自己的新闻食谱。2020年初，在冠状病毒蔓延和中国与世界各国关系出现紧张之时，她在微信上发了一篇美国政府运营的自由亚洲电台的文章，内容涉及中加外交关系的恶化，该文章后来遭到审查删除。

第二天，四名带了枪和防暴盾牌的警察，就出现在她家人居住的公寓。

警察将李女士以及她的手机和电脑都带到当地派出所。她说，他们用一种名为老虎凳的约束装置铐住她的腿，以便进行审问。他们反复询问了这篇文章和她微信上的海外联系人，随后把她在牢房里关了一晚。

她两次获释，然后又被拖回派出所接受新一轮审问。李女士说，一名警官甚至在质问她的网络言论时坚称中国有言论自由保护。她说：“我什么都没说，我只是想，你的言论自由是什么？是把我拖到警察局，让我夜不能寐，审问我的自由吗？”

最后，警方逼她写了一份认罪书和支持中国的宣誓，然后放了她。

纽时报道指出，对于在中国国内受到了严格监控的维人来说，微信已成为中国安全部队发出警告的渠道。美国联邦调查局在法庭文件中称，中国大使馆通过微信与进入美国窃取科研成果的军事研究人员交流。中国共产党用它来保持联系，组织海外成员，包括外国交换学生。

报道还引述有在海外的维吾尔人因为使用微信与在新疆的家人联络而被监控。一名维人乔达特对微信将可能被美国禁用，有如下感觉：“我不知道这是报应还是正义得到了伸张，中国人也会感受到与家人失去联系的痛苦，有很多中国官员的孩子在美国，微信一定是他们保持联系的工具之一。如果他们感受到这种痛苦，或许他们可以更理解维吾尔人。”根据纽时的报道，乔达特是宁愿弃用微信也不愿意被中国监控的少数维族人之一。