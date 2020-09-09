内地律师任全牛被当局劝阻代理港人涉嫌偷渡案

2020年9月6日原是香港新一届立法会选举投票的日子。但港府此前以新冠疫情为由，将选举活动延期一年多。有些港人当天上街，抗议延期选举决定。

8月23日，12名香港人迫于不久前颁布的香港国安法压力，试图自香港越海逃往台湾，但在香港东南部70公里处海域，被中国内地海警抓捕，现被关押在深圳盐田看守所。但当事人始终无法与自己委托或家人委托的律师会面。任全牛律师本周一专程赶往深圳，但有关当局称其代理手续不合规定，需要香港方面公证认可，而没有允许他会见其当事人。任全牛律师接受法广采访，对内地司法在这起案件中是否有管辖权提出质疑：

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任全牛：“从目前大概了解到的消息是，他们从香港的口岸，想逃往台湾，中间经过内地水域（被捕）。内地对这段水域有管辖权，如果他们在这一水域本身有违法行为，内地有管辖权。但目前罪名是偷越国边境。首先要是内地合法居住的公民，或者是外国人，然后要是违反了内地关于国边境的管理法规。但是，我的当事人违反的是香港的口岸管理法规，而不是大陆法规。在这一点上，我个人觉得，内地司法对这个案件本身没有管辖权。所以，我计划提出管辖权疑义问题。”

法广：这些港人，既然是在香港一国两制框架下独立的司法体系之下，他们是不是本来应该是移交香港司法当局审理呢？

任全牛：“在这点上，我觉得有一个小小的争议。有的人可能觉得是在中国公海上，是中国海域，那么中国有管辖权。我个人倾向于没有管辖权，因为它不符合犯罪主体（规定），也就是当事人必须是中国公民，或者是在中国合法居住的外国人，出境没有按照中国的法律规定，违反了出入境规定，偷渡，这（由内地司法处置）是没问题的。最主要的一点是，违反中国国内的出入境管理规定。”

“从香港出去，是否违反这个规定呢？很明显，不违反。这是我的观点。但有些人会延伸说，即使是在（香港）违法了，大中国嘛，在香港违法，但是在（中国）领海上被发现，中国就有管辖权。我觉得这有点扩大解释了。官方可能现在更倾向于这后一种情况。我个人倾向于：香港是特别行政区，有独立司法，他们是香港人，违反的又是香港的法律规定，当然应该由香港方面来管，直接移送好了。”

任全牛律师接受本台采访后不久发来信息，表示刚刚收到当地司法当局电话，称这些当事港人涉及的案件重大，劝他不要代理此案。

另据台湾中央社报道，另一位在这些涉案港人案件中接受代理委托的内地律师卢思位9日自成都专程赶往盐田，虽然他的当事人已经取得了官方要求的委托公证书，但还是没有被允许会见当事人。官方称当事人已经委托另外两名律师。

根据香港媒体此前报道的消息，12名被捕港人中，包括涉嫌违反港区国安法的“香港故事”成员李宇轩。李宇轩被内地海警抓捕时正处于保释。目前尚难确定他涉嫌的违反国安法罪名是否会一并在内地审理。