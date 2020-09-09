反修例运动被捕人数突破一万 港警一年后竟重新拘捕7名一度释放的示威学生

香港反对修订逃犯条例运动至今已有一年多，警方数据显示，由去年6月9日至今年9月6日合共有10016人被捕，而在警人数字之外，警方前(7日)天重新拘捕一年前在大埔墟站示威现场被拘捕、但在拒绝保释后获得释放的11名男女，当中七人为学生，被告将于本月23日在西九龙裁判法院提堂。

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根据警方公布，在一万余名被捕人士中，有两成二人遭检控，所用控罪最多的，依次是「暴动」(687人)、「非法集结」(383人)及「藏有攻击性武器」(327人1)。

上述数字并未包括警方重新检控的11人。警方昨在社交网站表示，去年9月7日警方在港铁大埔墟站拘捕多人，部份被捕人及后拒绝保释(俗称踢保)，但经深入调查后，警方7日以参与非法集结罪，重新拘捕并落案控告涉案的八男三女，年龄介乎15至49岁。

所谓「踢保」是指获保释的疑犯在按保释条件回警署报到后表明，不想就保释续期，若此，警方只可以拘留疑犯最多四十八小时，以决定是否作出检控，若不检控，便须释放「踢保」人士，以保障获之保释人士不会浪费金钱和时间。过往，「踢保」的多是社运人士，犹于所涉事件多属轻微或罪证不足者，故此「踢保」后未闻有人重新被捕。但警方对反修例被捕者显然采取更强硬的零容忍态度，之前至少有一次重新拘捕涉及反修例的「踢保」人士。

警方在脸书上重申，绝不姑息任何违法行为，而「踢保」不代表终止调查，被捕人踢保后仍有可能被起诉。