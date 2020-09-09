台湾总统府发言人遭前女友爆料多次在局长办公室做爱今辞职获准

台湾总统府发言人丁允恭，今天被曾经担任电视台记者的前女友爆料，说丁允恭在任职高雄市政府新闻局长期间跟她交往，同时劈腿四位女性，而且逼她堕胎。爆料内容甚至提到两人在局长办公室做爱，更提供两人在床上的合照，引发台湾政坛大地震。丁允恭今天已向总统蔡英文请辞获准。

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台湾「镜周刊」大约一个月前，曾目击台湾总统府发言人丁允恭跟一名相差将近20岁的女记者C女频繁约会，加以报导。事后丁允恭澄清，说他是在没有婚姻状态下交往。不过，这个新闻事件曝光之后，却引爆了丁允恭前女友Y女的不满，向周刊大爆料。

根据这位前女记者透露，丁允恭在高雄市新闻局长任内，明明与前妻严婉玲订婚，却谎称单身，劈腿包含她在内的四位女性。丁允恭还曾在上班时间内，好几次和她在局长办公室发生关系；她三度怀孕，丁允恭却以影响政治前途的理由要她堕胎。

这位女记者具体指出，丁允恭2013年就跟前妻严婉玲订婚，但2014年和她交往时，却谎称单身，她自己是后来才知道。而且丁允恭在跟她交往之前，曾跟一位女调查官交往；和她交往后，又跟一位已婚的活动主持人半夜传亲密对话被她发现，形同订婚后，仍周旋在四位女性之间。

她认为，这对她很不公平，再怎样也不能这样捉弄人，她气愤地说，丁允恭说谎不眨眼，却可以担任国家的发言人，这种人根本不该存在于台湾政坛。

这位女记者甚至秀出2015年她初次怀孕时丁允恭要她堕胎的Line对话，丁告诉她，她和肚子里的孩子，会成为他人生的阻碍，他打拚了几十年才到这边，要是有了她们，他的人生就毁了。丁允恭对女记者说，「那妳和我的那些敌人不是差不多吗？」

国民党立委陈以信今天批评，陈菊担任高雄市长时的官员，行径如此大胆，现在就来看监察院长陈菊会如何查办这件影响政风的事。

蓝营立委叶毓兰说，丁允恭也曾担任行政院发言人，无法忍受这样的人居然代表过总统和行政院长发言。她指出，丁允恭在高雄市政府任职期间，把新闻局局长室改成了炮房，调任中央以后，他在行政院和总统府是否有进行「改造」运动，政风单位应该查明。

叶毓兰也批评，丁允恭当时是新闻局长，和新闻记者搞在一起，明显触犯刑法第228条假藉职权与机会性交罪，除了检察官应该调查，民进党政府也应启动政风调查，还总统府、行政院淸白。