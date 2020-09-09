香港疫情回稳：限聚令放宽至4人 重商「旅游气泡」却不包疫情缓和的台湾

香港昨天新增6宗武汉肺炎确诊个案，本地和输入各占一半，亦令过去一个星期的每天平均新增宗数降至10.4宗。眼见疫情回稳，港府决定，由星期五(11日)起，放宽社交距离措施，包括将限聚令和食肆每枱人数同时倍增至4人，而一些娱乐场所亦可在有条件的情况下重开；另外，亦正与邻近11国初步接触，讨论共建「旅游气泡」，方便市民出行，不过，邻近香港和染疫数字远低于港府正在商讨的11国的台湾，却未在接触名单上，一般相信与两岸关系有关。

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连昨日新增的6宗个案，香港的染疫个案已累积至4895宗，而过去一周的每天平均染疫人数为10.4宗，较再之前一星期每日新增16宗个案的平均宗数大降三成四。

港府昨天宣布，公众地方戴口罩的措施持续，但由星期五凌晨起，会放宽限聚令和食肆堂食人数至4人，而体育处所、麻将天九耍乐处所、游戏机中心和公众溜冰场可重开，但设社交距离及人数须受限制。其次，公众娱乐场所亦可重开，但主题公园、波波池及博物馆外展览场所则仍须关闭，意味迪斯尼公园和海洋公园仍须停业。

食物及卫生局局长陈肇始昨在记者会上透露，除非疫情急剧逆转，否则七天后的下阶段，可望重开传播风险较高的卡拉OK、派对房间和主题公园等。

另外，港府亦重启因7月中第三波疫情而停止的「旅游气泡」讨论，按阶段在特定情况下恢复互相出行，商务及经济发展局长邱腾华昨在网络研讨会上透露，在初步接触的11个国家中，有5至6个表示有兴趣，包括日本、泰国、德国、法国、瑞士和欧盟；其他已接触国家包括新西兰、澳洲、越南、马来西亚和新加坡。

「旅游气泡」计划是指经双方商定后，容许部份疫情较轻的国家或地区游客，入境时免却隔离检疫，以此恢复旅游业。但邱腾华表示，与日本和泰国讨论后，相信旅客出发前检测和到达后覆检是「必不可少」的条件。不过，现时未有落实时间表。

至于在11个港府已接触的国家中，未有包括港人喜爱前往、疫情缓和的台湾，当局并未解释原因，但根据卫生署数据，已接触国家中，过去14天新增武肺个案中最少宗数的越南亦有33宗，其次是泰国的48宗和新西兰的93宗，余下的由130宗(马来西亚)至超过八万宗(法国)不等，但未包括在内的台湾却只有8宗，即平均每天少于一宗。

邱腾华今早在电台叩应节目中被问到会否与台湾接触时，只表示，不排除所有可能。