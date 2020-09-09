达赖喇嘛谈2021年台湾弘法之可能性

藏传佛教精神领袖达赖喇嘛近日在印度达兰萨拉与亚洲信徒进行视频时表示，如果北京允许，2021年可能会先后前往新加坡和台湾弘法。

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据中央社周三（2020年9月9日）发自新德里报道，西藏佛教精神领袖达赖喇嘛近日透过视讯为亚洲信徒宏法时谈到，如果北京允许，明年（2021年）可能会先访问新加坡再访问台湾，但西藏流亡政府高层官员则说，还需要各种条件的配合。

同一报道表示，当西藏精神领袖达赖喇嘛被问及有没有可能访问外地为信徒说法时，谈到明年（2021年）可能访问新加坡及台湾。达赖喇嘛说，受疫情影响，今年他可能无法到外地为信徒说法，但明年可能访问新加坡；他已经收到一些来自台湾朋友的访问邀请，所以可能先去新加坡，然后再去台湾。但他又补充说，当然，这是在北京，也就是中华人民共和国允许他访问台湾的情况下。如果获得允许，他会先在新加坡待几天，然后再访问台湾。

外界反应如何？

就达赖喇嘛的上述谈话，西藏流亡政府高层官员告诉中央社记者，达赖喇嘛每次在接见来自台湾的信徒时，总会谈到访问台湾的议题，感受到台湾朋友的热情，也都会表达他愿意受邀访台。但这名高层官员认为，达赖喇嘛访问台湾还要许多条件配合之下才有可能成行，而「目前还看不出来（这样的条件）」。

据介绍，达赖喇嘛曾于2018年11月在「达赖喇嘛与华人量子科学家对话」活动中，受前中央研究院院长李远哲邀请访台。达赖喇嘛当时表示，在等待北京的正面讯号，等到讯号来临时，大家都觉得方便，就是访台时机。中央社报道还提到，外交部对达赖喇嘛访台已经表态，如果收到申请，政府会依相关规定办理。欢迎达赖喇嘛再度到台湾弘法。

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