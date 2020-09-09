達賴喇嘛談2021年台灣弘法之可能性

藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛近日在印度達蘭薩拉與亞洲信徒進行視頻時表示，如果北京允許，2021年可能會先後前往新加坡和台灣弘法。

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據中央社周三（2020年9月9日）發自新德里報道，西藏佛教精神領袖達賴喇嘛近日透過視訊為亞洲信徒宏法時談到，如果北京允許，明年（2021年）可能會先訪問新加坡再訪問台灣，但西藏流亡政府高層官員則說，還需要各種條件的配合。

同一報道表示，當西藏精神領袖達賴喇嘛被問及有沒有可能訪問外地為信徒說法時，談到明年（2021年）可能訪問新加坡及台灣。達賴喇嘛說，受疫情影響，今年他可能無法到外地為信徒說法，但明年可能訪問新加坡；他已經收到一些來自台灣朋友的訪問邀請，所以可能先去新加坡，然後再去台灣。但他又補充說，當然，這是在北京，也就是中華人民共和國允許他訪問台灣的情況下。如果獲得允許，他會先在新加坡待幾天，然後再訪問台灣。

外界反應如何？

就達賴喇嘛的上述談話，西藏流亡政府高層官員告訴中央社記者，達賴喇嘛每次在接見來自台灣的信徒時，總會談到訪問台灣的議題，感受到台灣朋友的熱情，也都會表達他願意受邀訪台。但這名高層官員認為，達賴喇嘛訪問台灣還要許多條件配合之下才有可能成行，而「目前還看不出來（這樣的條件）」。

據介紹，達賴喇嘛曾於2018年11月在「達賴喇嘛與華人量子科學家對話」活動中，受前中央研究院院長李遠哲邀請訪台。達賴喇嘛當時表示，在等待北京的正面訊號，等到訊號來臨時，大家都覺得方便，就是訪台時機。中央社報道還提到，外交部對達賴喇嘛訪台已經表態，如果收到申請，政府會依相關規定辦理。歡迎達賴喇嘛再度到台灣弘法。

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