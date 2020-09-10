习近平抗疫表彰大会“金句”竟出自香港社运支持者

中共总书记习近平日前在北京人民大会堂举行抗疫表彰大会上演说期间，赞扬年轻一代为抗疫而牺牲，说出了一句相当鼓舞人心的金句：“世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”但根据香港苹果日报报道，此句原来出自香港一名支持街头抗争的五金店“国难五金”老板李政熙。香港不少网民担心，由于大陆传媒近日排山倒海报道习近平这句金句，因此亟需正本清源，以免好像美国乔登的球鞋到了大陆反而变成了中国名牌。

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李政熙的“国难五金”在香港反修例街头抗争运动期间，以售卖店形式售卖防毒面具、头盔、眼罩、口罩及手套等防护装备，有时甚至以低于成本价出售货品，以示支持抗争运动，但也因如此经常受到警方无故骚扰。李政熙的弟弟李珏熙曾经是香港民主派属于立场偏激的“热血公民”成员。

报道引述李政熙说，2015年区议会选举，他在新界北区“天平西”选区出战，其弟弟李珏熙为他撰写参选宣言，想出了“世上无从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人”这句口号，因此属百分百香港本地原创。李政熙谓，当时这句口号主要想传达两个念理，首先是香港人不要以为可靠美国等外国势力“打救”，应该“自己救自己”。其次是他想表达，每一位抗争者都只是平凡人，而非没有瑕疵、没有缺点的圣人。

对于自己当日的参选文宣，在这几年不断被传开，甚至在去年爆发的反送中运动中“遍地开花”，李政熙坦言感到高兴。不过，最令他觉得惊喜的，应该是就连大陆人也对这句口号产生共鸣。他认为，这或许是因为内地近年也不时发生公民抗命或维权抗争事件，像新疆维族人、广东乌坎村村民以及其他地方的示威者，李政熙说：“套用在内地受压迫的情况，或者他们的生活状况，他们对这句说话有共鸣是合理的，我（就是这样）认为。”

至于今次习近平在抗疫表彰大会的演说中也加入他这句口号，李政熙也表示感到“惊喜”，但他并不认同为习撰写这篇演说的文胆，不清楚这句口号的来源。例如，大陆“知乎”网就曾有人指是“香港2019泛民派的抗议宣传口号”，虽然不算正确，但至少有些线索。李政熙相信，习的文胆是因为觉得这句号具有强大宣传效果，能令每一个人都去反思自己在大时代中的作为及贡献，所以才加以引用。

李政熙说：“作为一个文宣的口号，它可以广泛地宣扬开去，对我而言，它已是成功了。”李又表示，他不会猜测中共不断宣传这句口号还有什么动机，也无法阻止，“他们如何扭曲是他们的事，我只需要将抗争理念散播开去”，即到真相被揭穿时，难堪的应该是北京当局。

李政熙又开玩笑说，要特别鸣谢习近平为他做宣传，令他用这句口号制作的T恤，从前晚开始销量大增，比平日多出50%。而“国难五金”Facebook已发文除了感激习“厚爱”外，亦指“定必竭尽全力，继续推动及紧记其教诲”。

神句的原创人李政熙的弟弟李珏熙，今年27岁，本身是音乐人，2014年参与占领运动因被控袭警罪名成立，被判监28日，2018年11月带同家人离开香港。