美清谈节目邀“林郑月娥”出席奚落她面色如阎罗王

2020年9月，“纸板林郑月娥“上了美国清谈节目，还被奚落样子像阎罗王。（网上截图）

美国著名名嘴奥白赖恩（Conan O'Brien）在TBS频道的深宵清谈节目中，邀请到纸板“林郑月娥”出席节目，并指着林郑的纸板评头品足一番，更奚落她的样子像阎罗王，“像是要把人宣判死刑”（You look like here to pass a death sentence）。

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美国由于疫情仍未受控的关系，现场的清谈节目观众被禁出席，但一向“点子多多”的奥白赖恩却用纸板观众的形式代替真正的观众，节目中还配以笑声录音，装傻扮懵肆情发挥嬉笑怒骂本色。该节目日前出席的200多个纸板观众群中，却出现了“林郑月娥”，并且还被抽中上台接受访问。

奥白赖恩与节目同场的喜剧演员Andy Richter指着林郑月娥，揶揄她像个疯妇，奥白赖恩更补充一句指林郑“像是要把人宣判死刑”。

意犹未尽的奥白赖恩还“带”林郑上台，再问大家“有没有觉得她的样子开心了一点？”Andy Richter回答说“无”。

据了解，“纸板林郑”的样板，正正就是林郑去年9月4日发表电视讲话，宣布撤回修例的画面。至于奥白赖恩是否知道林郑月娥就是受到中共总书记习近平赞赏有嘉的香港特首，在上述的节目中并无向观众解释。但香港已非该节目首次出现的题材，早于2015年，奥白赖恩曾于节目中评论“以胸袭警”女文员吴丽英一案。当年香港一名裁判官判吴女士用她的胸部作为袭警“武器”罪名成立，引起国际多个传媒报道，并且成为笑话的题材。

奥白赖恩虽然以搞笑出名，但他的节目经常亦带出政治气息，例如他获得古巴政府批准到哈瓦那做现场节目，搞笑之余还引出古巴即将对外开放、人民充满憧憬的信息。