美清谈节目邀“林郑月娥”出席奚落她面色如阎罗王

作者: 香港特约记者 甄树基 5 分钟

美国著名名嘴奥白赖恩(Conan O'Brien)在TBS频道的深宵清谈节目中,邀请到纸板“林郑月娥”出席节目,并指着林郑的纸板评头品足一番,更奚落她的样子像阎罗王,“像是要把人宣判死刑”(You look like here to pass a death sentence)。