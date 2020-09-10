被扣深圳12港人已被官派律师代表香港已“没啥可做”

2020年9月6日，港人街头集会，抗议政府延后原本在这一天举行的立法会选举，与防暴警察对峙，多人被捕。

企图坐船潜逃台湾但被广东海警截获的12名港人，被禁锢深圳已超过两个星期，家人和律师至今仍未获准探望，而受到港人家属委托的大陆人权律师任全牛接受香港网媒立场新闻的访问时披露，他7日到深圳要求探望被扣港人但遭到拒绝返回河南郑州后，接到当地司法局的电话，警告他切勿沾手此案，因为“涉及的事大了”。任又表示，一般情况下，当局已将此案12港人交由官派律师代表，而有香港大律师认为，官派律师多与官方合作，当事人在这情况下已“没啥可做，等他们（内地）开恩”。

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在香港方面，入境处在接获部分当事人家属求助后，已透过港府驻粤经济贸易办事处跟进。不过局方未有透露接获多少求助、会提供什么协助。局方指公安机构正按其法制处理案件，警方已与内地执法部门联系，了解案件进展。

任全牛律师之前接受立场新闻访问时，担忧案件上升为广东省公安厅负责的专案，若上升到涉及国家安全层面，担心被关押港人在港涉及的罪名，会在大陆审理，以及会被指派官派的律师。

另据明报报道，代表其中一名被捕港人的四川维权律师卢思位昨（9日）带同“公证书”由成都出发，下午约1时40分到达深圳盐田区看守所。他表示，公安已核实其公证书，他亦交了影印本，公安最初答覆会在48小时内决定可否会见当事人。卢认为公安说法不当，限制了他的会见权，又指早前他到看守所要求会见当事人时，警官表示有公证书就可会见。

约两小时后，卢思位表示接到警官通知，其当事人已委托两名律师，故不会安排卢与当事人见面。卢形容这是“官派律师”的情况，当时向公安再要求会见以核实真实性，惟公安仅将文件发还，没有其他回应。卢其后到盐田公安局投诉有关情况，他表示“一定会为当事人的权利而努力争取”。

明报引述香港大律师张耀良认为，在有官派律师的情况下，“没啥可做，等他们（内地）开恩”。张指出，官派律师在大陆屡见不鲜，尤其是“敏感案”，又指官派律师多与官方合作，会教被告认罪，并在庭上求情要求轻判；当事人有权拒绝大陆官方委派的律师，但估计12名港人“多数不懂（拒绝）”。

张耀良解释，按以往观察内地的经验，家属或其委托律师仅能从内地警方或当事人口中核实是否已委托官派律师，即使家属知道官派律师身分，对方亦可拒绝接见或安排家属与当事人见面。张耀良又提到，去年反修例风波期间，港府曾表示内地司法机关会依法办事，认为大陆本可借此案机会示范如何依法治国，“但现时只‘示范’了没有法治”。

亲共的经民联立法会议员兼职业律师梁美芬说，过去协助在内地犯案港人都有官派律师，有部分被告可在某阶段更换律师，但要经公证行核实律师身分、家属与被告血缘关系等，需时甚久。她又认为，该批港人涉案较复杂，内地部门核实文件会更小心。