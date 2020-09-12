欧盟投资论坛将首度在台湾举行，大阵仗招商

台湾9月22日将举行首届欧盟投资论坛，欧盟驻台代表认为，台湾特别合适赴欧在资通讯、行动载具与自动化、生技与健康等领域投资。这些产业不依赖低廉劳动力，技术含量、附加值、及未来成长性较高。

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中央社9月12日台北报道，欧盟投资论坛9月22日将首度在台湾举行，投资者将有机会直接向欧盟企业及官方代表了解各国的投资环境及优惠措施。欧盟驻台湾代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）说，台欧双边的实务关键决策者将可直接交流，机会难得。

欧盟投资论坛（EU Investment Forum）邀请欧盟和台湾大约24位企业及投资局等官方代表，就欧盟及个别会员国的投资环境、法规-政策、优惠-奖励措施、产业-现况和潜力等，分享见解与经验，与会者可以透过视讯，与身在欧盟的各领域专家直接交流。

此外，现场将举行实体展会，15个在台湾设有代表机构的欧盟成员国将展示各国投资亮点与机会，潜在的投资者也可当场洽谈。

欧洲经贸办事处代表高哲夫11日向央社表示，他对台湾近来比过去更关注欧洲的现象，感到兴奋；除了捷克大型高级代表团访台引发的效应，他希望台湾也能深刻意识到与欧盟在经贸投资领域合作的战略与实质利益。

他指出，欧盟有27个会员国、4亿5千万人口的市场；欧盟期待来自台湾的投资，也提供良好商业机会。他认为，台湾特别合适赴欧，向资通讯、行动载具与自动化、生技与健康等产业投资。这些产业不依赖低廉劳动力，技术含量、附加值、及未来成长性较高。

目前已有数百家台湾企业报名参加欧盟投资论坛。论坛原规划在上半年举行，因疫情延后。