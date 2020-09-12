蓬佩奥：美国深切关注12名被扣港人情况 家属要求港府立即接回

12名港人上月被指试图潜逃出境遭到中国广东海警拦截，目前被扣押在深圳盐田区看守所。美国国务院9月11日发表蓬佩奥国务卿的声明表示，美国深切关注12名香港民主社运人士于广东省被扣押并被拒绝与他们所聘请的律师进行会见的事件。部分被扣人员家属12日下午会同香港立法会议员朱凯迪、涂谨申举行记者会，要求港府立即提供协助将人接回。

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蓬佩奥在声明中写道，“美国深切关注两周前在香港沿海遭到广东海警逮捕的12名香港民主活动人士，被拒绝与他们聘请的律师会见”。他指出，中国的地方当局亦未有提供有关被捕人士福利的有关资讯，也未透露对他们的指控。蓬佩奥强调，美国质疑香港行政长官林郑月娥对保障公民权利的承诺，敦促当局确保被捕人士得到正当法律程序的对待。他还通过推特写道，“深感不安的是，两周前被捕的香港民主运动人士被拒绝与他们聘请的律师会见。我们希望林特首所表达的保护香港居民权利的承诺不仅仅是言辞。”

美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）亦通过推特提出，“合法的政府无需将他们的国家围困或阻止其公民离开。12名香港民主运动人士被捕是香港人权恶化的另一个可悲的例子。广东当局必须确保正当的法律程序。”此前，广东海警8月26日通过微博介绍称，当局于8月23日在广东省南部沿海拦截了一艘涉嫌非法越境的快艇，逮捕了艇上的李某、邓某等10余人。有报道指，艇上共计12人，他们是从香港出发计划前往台湾准备申请政治庇护。据悉，被逮捕的李某是参与“反送中”运动的“香港故事”成员李宇轩（Andy Li）。8月10日，李宇轩与另外9人因被控勾结外国或境外势力危害国家安全、涉嫌洗钱、违反香港国安法等罪名被香港警方逮捕，后被获准保释外出。

对此，受家属委托的四川律师卢思位本月9日带同公证文件到看守所要求会见当事人被拒，他引述当地警官指，当事人已被安排两名“官派律师”。据了解，这是卢思位第二度被拒见当事人，此外，同样受到涉事港人家属委托的任全牛律师近日在接受立场新闻的访问时披露，他7日到深圳要求探望被扣港人但遭到拒绝返回河南郑州后，接到当地司法局的电话，警告他切勿沾手此案，因为“涉及的事大了”。任指，一般情况下，当局已将此案12港人交由“官派律师”代表。香港大律师张耀良对此则分析称，“官派律师”多与官方合作，当事人在这情况下已“没啥可做，等他们（内地）开恩”。

据香港电台报导，其中6名在粤被扣港人的家属，连同香港立法会议员朱凯廸及涂谨申于周六下午会见媒体，多名家属均表示，内地当局拒绝家属指派的律师与12名港人见面，被拘留的港人音讯全无，无法确认他们是否安全。他们批评，由 8 月 23 日事发当日距今 21 日，被拘留者仍被“秘密关押、音讯全无”，事件更牵涉未成年人士，又谴责中国当局欲以“官派律师”剥夺被拘留人权利，“香港政府更从未提供任何实质协助”。此外，这些家属提出 4 项要求，包括拒绝“官派律师”、要求当局提供合适药物予被拘留者、要求当局准许被拘留者致电家属、以及要求港府确保 12 港人权利，立即将他们从内地接回香港。

新闻稿称，12 人被广东海警拘捕后，家属透过香港警方获得《港澳居民被采取刑事强制措施情况通报表》，得知 12 人在深圳盐田看守所被拘留。新闻稿指出，家属有循正式途径，委托内地律师前往看守所会见 12 港人，但当局要求家属办理中国大陆公证书才获准会面。到目前为止，6 位家属委托的律师被拒绝安排会面，“其中 2 位已带备中国公证书”。当局亦声称，被拘留者已“委托”其他律师，即“官派律师”，“这意味著当局决心全面封锁一切有关 12 港人的消息”。

报导指，其中被捕人士邓棨然的弟弟表示，哥哥有哮喘及皮肤病，明白内地不接受香港的药物，但希望当局能提供最基本、舒缓病情的药物。他的母亲声泪俱下，表示每天都难以入睡，担心儿子的情况，希望特区政府尽快让被拘留人士回港，让家人知道他们的情况，不用每日牵肠挂肚。另一名被捕人士李子贤的母亲告诉媒体称，委托的律师被拒绝与儿子见面，又称当局声称儿子已委托其他律师，即“官派律师”，但未能确认儿子的安全，感到非常担心。

被扣港人黄伟然的妻子批评内地当局拒绝丈夫与律师会面的基本合理要求，希望特区政府积极回应，提供实质协助。另据香港有线新闻11日报导，被关押的12人中，有3人需定时服药，其中2人有忧郁症，另一人有哮喘。记者会直播中，大部分家属都身著连帽外套，佩戴墨镜、口罩保护身分，并分两排前后坐，有人不时低头拭泪。

此前，林郑月娥9月8日在出席行政会议前被媒体问到，部分被扣押人士无法与律师会面，他们的法律权利是否得到保障，特区政府如何跟进。她回答说，特区政府与内地两年前已经签订协议，当港人在内地被捕，特区政府会获得知会。林郑月娥称，此事件并非简单的把相关人士接回香港，这12名港人如因触犯中国内地法律被捕，须根据内地法律处理。