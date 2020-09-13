台記者爆料5名港人到台求庇護被扣 江啟臣：蔡政府挺香港只是說說而已

台灣記者鍾聖雄9月12日通過臉書發帖表示，承認曾協助今年7月下旬從海陸偷渡至台灣的5名香港示威者。他稱5名港人至今還被扣在陸委會手上，又指“民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者”，呼籲港人“另尋它路”。對此，中國國民黨主席江啟臣13日評論稱，這次的事件更證明蔡英文政府“挺香港”只是說說而已。

廣告 繼續瀏覽後續

此前，台灣《中國時報》引述消息報導，7 月下旬曾有 5 名香港示威者通過海路偷渡至台灣，但船舶中途燃料不足，漂流至東沙群島後被台灣海巡署截獲，後被安置在高雄。台記者鍾聖雄周六髮長文指，自己就是將五人帶到台灣的主要協助者。據公開資料顯示，鍾聖雄供職於《聯合報》，是聯合報系願景工程記者。他長期關注人權、環境、社會百態，並持續關注香港反修例運動。

鍾聖雄稱，“今年 7月18日 由香港出發經東沙抵台的五名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。”他續指，“換句話說，從這群逃難者抵台後，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，就再也沒人知道他們是否安好，過得如何，有沒有什麼想說的話。與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。”

鍾聖雄寫道，“陸委會在被媒體詢問此事時，雖然沒有承認，但也沒有否認過。我之所以現在證實此事，是因為我就是將他們帶來台灣的主要協助者，如今事態的發展與當初想像不同，坦白說我難辭其咎，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手。”他還強調，更重要的是，“需要幫助的遠不只這五人，我們需要建立一套更明確的援救機制，來幫助這些政治難民”。

鍾聖雄提出，“首先，我想向香港的勇武抗爭者們說，如果可能的話，不要再來台灣了。”他談到，經仔細思考後作如此發言，並稱“一來是，此途多險，我和朋友討論過，水路已完全行不通。且不論中國情報人員在上半年大量進駐香港，六月起香港水域也增加了大量巡邏人力，朋友甚至說，許多地點新增了空拍機，防不勝防，通行難度比起前兩個月不是一個等級。”他還談及上月被指因試圖從水路前往台灣尋求政治庇護的12名港人指，“至於前陣子因為行事太高調而走漏風聲，在福建外海被捕的12人，說實話我很難判斷他們幸或不幸，因為活著被逮意味著更多折磨。”

此外，鍾聖雄批評指台灣的民進黨當局不如大家想像支持香港抗爭者。他說，“我必須強調，我不是要批評民進黨打嘴砲消費香港什麼事也沒幹，正好相反，他們確實做了點什麼，但他們希望我們這些知情的人全部閉嘴不要講；我們不講，就沒人知道他們做得有多麼少，反對救香港的人，又有多麼多。”他本人估計，“不能講”最關鍵原因是台海政治問題，但他認為中共早已知道他們在進行有關事件，所以並非“不能講”。他還批評有些只是想令香港人、人權團體和中間人與律師“閉嘴”，“所以我想告訴眾多無名無姓沒頭沒臉的香港手足們，台灣真的幫不了，也不是那麼想幫你們，你們值得更好的，請另尋它路吧。”

對此，台陸委會當晚以書面形式回應質詢指，對於外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。陸委會稱，希望外界勿作不必要揣測，政府也不會針對個案加以說明。此外，台總統府發言人張惇涵13日受訪時亦稱，陸委會已經跨部會結合民間力量，成立香港人道救援辦公室，全部交由陸委會來處理。

與此同時，由台北市長柯文哲擔任主席的民眾黨發言人楊寶楨在臉書轉貼鍾聖雄，並點名民進黨籍高雄市長陳其邁，曾以“高雄撐香港”為主打政見，應出面說明，對此，陳其邁隨後低調回應說，“援助港人的事項，我們是中央跟地方合作，針對個案，我不會去證實也不會去評論”。

國民黨方面，江啟臣表示，蔡政府口口聲聲說要“挺香港”，但選完連任後，卻沒有實際作為，這次的事件更證明“挺香港”只是說說而已。他說，“結果現在實際的案例也發生了，我們沒有看到你挺香港的實際作為在哪裡，甚至他們連所謂偷渡客的那一種待遇都沒有，至今好像也沒有辦法請律師來幫他們做辯護，那這也再次證明蔡政府挺香港是嘴巴說說而已。”江啟臣續稱，在港區國安法通過後，國民黨團在第一時間便提案修改港澳條例，要求蔡政府必須在法律上有所因應，才能實際幫助香港人民，他呼籲蔡政府要給台灣民眾一個交代。

值得一提的是，蔡英文周日當天出席民進黨舉辦的“大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營”閉幕式活動，並發表致辭時再次談到了香港問題。她稱，“中國強行實施港版國安法，也對普世的民主價值造成威脅，面對一波波挑戰，她必須做出正確的決策。”