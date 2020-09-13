台记者爆料5名港人到台求庇护被扣 江启臣：蔡政府挺香港只是说说而已

台湾记者钟圣雄9月12日通过脸书发帖表示，承认曾协助今年7月下旬从海陆偷渡至台湾的5名香港示威者。他称5名港人至今还被扣在陆委会手上，又指“民进党真的不如大家想像得挺香港抗争者”，呼吁港人“另寻它路”。对此，中国国民党主席江启臣13日评论称，这次的事件更证明蔡英文政府“挺香港”只是说说而已。

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此前，台湾《中国时报》引述消息报导，7 月下旬曾有 5 名香港示威者通过海路偷渡至台湾，但船舶中途燃料不足，漂流至东沙群岛后被台湾海巡署截获，后被安置在高雄。台记者钟圣雄周六发长文指，自己就是将五人带到台湾的主要协助者。据公开资料显示，钟圣雄供职于《联合报》，是联合报系愿景工程记者。他长期关注人权、环境、社会百态，并持续关注香港反修例运动。

钟圣雄称，“今年 7月18日 由香港出发经东沙抵台的五名香港反送中抗争者，现在人还被扣在陆委会手上；打从抵达高雄到现在近两个月，他们没有任何对外联络管道，别说和（再也回不去的）故乡父母报平安了，他们甚至连长期协助示威者的律师、人权团体都见不到。”他续指，“换句话说，从这群逃难者抵台后，除了极少数的陆委会、海巡署人员外，就再也没人知道他们是否安好，过得如何，有没有什么想说的话。与其说他们在台湾得到了庇护，不如说他们过得比其他偷渡者还惨，连律师都见不到。”

钟圣雄写道，“陆委会在被媒体询问此事时，虽然没有承认，但也没有否认过。我之所以现在证实此事，是因为我就是将他们带来台湾的主要协助者，如今事态的发展与当初想像不同，坦白说我难辞其咎，也对他们非常过意不去，所以将此事公开，让能帮上他们的人得以及早出手。”他还强调，更重要的是，“需要帮助的远不只这五人，我们需要建立一套更明确的援救机制，来帮助这些政治难民”。

钟圣雄提出，“首先，我想向香港的勇武抗争者们说，如果可能的话，不要再来台湾了。”他谈到，经仔细思考后作如此发言，并称“一来是，此途多险，我和朋友讨论过，水路已完全行不通。且不论中国情报人员在上半年大量进驻香港，六月起香港水域也增加了大量巡逻人力，朋友甚至说，许多地点新增了空拍机，防不胜防，通行难度比起前两个月不是一个等级。”他还谈及上月被指因试图从水路前往台湾寻求政治庇护的12名港人指，“至于前阵子因为行事太高调而走漏风声，在福建外海被捕的12人，说实话我很难判断他们幸或不幸，因为活著被逮意味著更多折磨。”

此外，钟圣雄批评指台湾的民进党当局不如大家想像支持香港抗争者。他说，“我必须强调，我不是要批评民进党打嘴砲消费香港什么事也没干，正好相反，他们确实做了点什么，但他们希望我们这些知情的人全部闭嘴不要讲；我们不讲，就没人知道他们做得有多么少，反对救香港的人，又有多么多。”他本人估计，“不能讲”最关键原因是台海政治问题，但他认为中共早已知道他们在进行有关事件，所以并非“不能讲”。他还批评有些只是想令香港人、人权团体和中间人与律师“闭嘴”，“所以我想告诉众多无名无姓没头没脸的香港手足们，台湾真的帮不了，也不是那么想帮你们，你们值得更好的，请另寻它路吧。”

对此，台陆委会当晚以书面形式回应质询指，对于外界流传的各项讯息，陆委会认为或有其特定目的，对整个机制或个人可能造成伤害。政府对港人已设人道援助机制，符合条件者都会给予必要的人道援助。陆委会称，希望外界勿作不必要揣测，政府也不会针对个案加以说明。此外，台总统府发言人张惇涵13日受访时亦称，陆委会已经跨部会结合民间力量，成立香港人道救援办公室，全部交由陆委会来处理。

与此同时，由台北市长柯文哲担任主席的民众党发言人杨宝桢在脸书转贴钟圣雄，并点名民进党籍高雄市长陈其迈，曾以“高雄撑香港”为主打政见，应出面说明，对此，陈其迈随后低调回应说，“援助港人的事项，我们是中央跟地方合作，针对个案，我不会去证实也不会去评论”。

国民党方面，江启臣表示，蔡政府口口声声说要“挺香港”，但选完连任后，却没有实际作为，这次的事件更证明“挺香港”只是说说而已。他说，“结果现在实际的案例也发生了，我们没有看到你挺香港的实际作为在哪裡，甚至他们连所谓偷渡客的那一种待遇都没有，至今好像也没有办法请律师来帮他们做辩护，那这也再次证明蔡政府挺香港是嘴巴说说而已。”江启臣续称，在港区国安法通过后，国民党团在第一时间便提案修改港澳条例，要求蔡政府必须在法律上有所因应，才能实际帮助香港人民，他呼吁蔡政府要给台湾民众一个交代。

值得一提的是，蔡英文周日当天出席民进党举办的“大棋局！亚洲民主保卫站 两岸及国际事务兵推营”闭幕式活动，并发表致辞时再次谈到了香港问题。她称，“中国强行实施港版国安法，也对普世的民主价值造成威胁，面对一波波挑战，她必须做出正确的决策。”