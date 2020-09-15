美国务院次卿克拉奇17日访台将与台行政院副院长长沈荣津对谈

美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）预计17日至19日将访台湾。台湾外交部北美司司长徐佑典今天表示，基于台美交往准则，成熟定案前无法透露，但双方都在努力安排中，会在最快时间、最好时机对外说明。

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媒体报导美国国务院次卿克拉奇即将于17日至19日率团访问台湾，并主持「台美经济与商业对话」。这将是台美断交以来美国国务院访台最高层级官员。台湾知情人士透露，美方已经提交议程给台湾，台湾各部会正针对供应链重组、第三地投资以及能源等相关问题积极准备中，目前规划由行政院副院长沈荣津代表台湾与克拉奇对谈，并在会中致开幕词。

台湾知情人士强调，台湾都已经准备好了，但因为美方没有点头宣布，一切都无法确定。

台湾外交部指出，目前台湾一直在跟美方沟通，就可能对话的形式交换意见，希望替这项对话打下好的基础，才会在沟通上多花了一些时间。

民进党立委王定宇在个人脸书发文指出，短短一个月内，再度突破美台四十多年来访问层级的美国国务院次卿（Under Secretary)凯斯克拉奇，除了层级高外，他的业务范围就是经济能源等，来台进行「美台高阶经贸对话」。

王定宇认为，克拉奇次卿访台有三个意义，第一是「台美关系快速升温」，第二是台美经贸合作和供应链重建，第三是「克拉奇负责筹设美国主导的新联盟，称为「经济繁荣网络」（Economic Prosperity Network,ＥＰＮ），从今年五月初开始后，全球瞩目。目前有澳洲、印度、日本、纽西兰、韩国、越南等印太六国共同参与，台湾是否能成为第七国，也是观察重点！