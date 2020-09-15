美國務院次卿克拉奇17日訪台將與台行政院副院長沈榮津對談

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）預計17日至19日將訪台灣。台灣外交部北美司司長徐佑典今天表示，基於台美交往準則，成熟定案前無法透露，但雙方都在努力安排中，會在最快時間、最好時機對外說明。

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媒體報導美國國務院次卿克拉奇即將於17日至19日率團訪問台灣，並主持「台美經濟與商業對話」。這將是台美斷交以來美國國務院訪台最高層級官員。台灣知情人士透露，美方已經提交議程給台灣，台灣各部會正針對供應鏈重組、第三地投資以及能源等相關問題積極準備中，目前規畫由行政院副院長沈榮津代表台灣與克拉奇對談，並在會中致開幕詞。

台灣知情人士強調，台灣都已經準備好了，但因為美方沒有點頭宣布，一切都無法確定。

台灣外交部指出，目前台灣一直在跟美方溝通，就可能對話的形式交換意見，希望替這項對話打下好的基礎，才會在溝通上多花了一些時間。

民進黨立委王定宇在個人臉書發文指出，短短一個月內，再度突破美台四十多年來訪問層級的美國國務院次卿（Under Secretary)凱斯克拉奇，除了層級高外，他的業務範圍就是經濟能源等，來台進行「美台高階經貿對話」。

王定宇認為，克拉奇次卿訪台有三個意義，第一是「台美關係快速升溫」，第二是台美經貿合作和供應鏈重建，第三是「克拉奇負責籌設美國主導的新聯盟，稱為「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network,ＥＰＮ），從今年五月初開始後，全球矚目。目前有澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國、越南等印太六國共同參與，台灣是否能成為第七國，也是觀察重點！