被要求退出港人涉嫌偷渡案的律师增至5人 特首仍称中国处理「非常恰当」

据报在事件中被逮捕的“香港故事”成员李宇轩资料图片

因为涉嫌触犯偷越国(边)境罪的12名港人，至今已被深圳刑事拘留24天，但港人家属委派的律师仍未能与当事人会面，不少已获「官派律师」，昨天更有再多两名家属委托的律师被当局要求退出案件，令被要求退出的律师增至至少五人。

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在有关港人未必能得到应有法律保障的情况下，香港特首林郑月娥表明，12人涉嫌触犯中国内地的偷越国（边）境罪，由内地处理「非常恰当」。不过，有份协助12名港人家属的民主党议员涂谨申指出，有关港人既在港有案在身，港府应按惯例要求中国内地把疑犯送回香港审理，否则会令人质疑港府是想借内地去审判涉案人士在香港的行为。

在12名港人被扣多日后，保安局局长李家超昨(14日)在网上发表题为《处理跨境犯罪的原则》的文章，首次公布12人在港所犯罪行，称12人在香港涉嫌与7宗案件有关，当中只有一人涉嫌违反港区国安法中有关勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及《刑事条例》中有关无牌管有弹药罪而被警方拘捕后获准保释候查；另外十人分别因涉嫌制造或管有爆炸品、纵火、串谋伤人、暴动、袭警、管有攻击性武器及管有工具可作非法用途等严重罪行获法庭保释候审；最后一人则因涉嫌制造或藏有爆炸品而被警方通缉。

同日，再有最少两名受港人家属委托的代表律师被所属地方的司法局要求退出办理案件，其中一个是卢思位，他上午被成都市司法局约谈，要求他退出为港人辩护。在追问下获悉，所属地方的司法局已接获司法部通知，要求司法局做好管控律师的工作，除要求他退出案件外，亦不得对外透露案情，以及进行维权行动。

当局向他指出，在未获通知可与当事人会见前，又或当事人表明不会会见的情况下，他不要再到深圳的看守所，也不要接受传媒访问。

卢思位估计，当局会向被拘留的港人施压，撰写声明书，表明不接受家属委托的律师。但他表明，暂时不会退出案件，会尝试向相关部门投诉和继续争取与当事人见面。

另一名受家属委托、不愿具名的中国代表律师亦被司法局要求退出代表此宗港人案件，但他表示，暂时不会退出，计划星期四再到深圳，争取与当事人会面，但届时会有国保人员随行。

在此之前，已有纪中久律师和另外两名不愿具名的中国律师被威胁要求退出案件处理，否则会严重影响其律师执业生涯。

在12名被扣港人法律权利不保，以及香港社会有人呼吁港府向内地政府提出要求，把12人先送回港审理在港触犯的控罪的情况下，特首林郑月娥未为所动，她表示，现时扣押在中国内地的12名港人，涉嫌触犯内地的偷越国（边）境罪，属内地司法管辖区的范围，由内地机关依内地法律处理，「非常恰当」。

她又说，涉事的12名港人，触犯严重罪行，正处于候查或候审的阶段，在这情况下离开香港，本质是逃避法律责任，一些人指相关人士是民主人士受镇压，是试图转移视线。

不过，民主党议员涂谨申指出，回归以来，很多触犯严重香港法律的港人潜逃中国内地被捕后，内地把疑犯遣送回港前，未尝以非法越境罪控告涉事者。况且，该12名港人的目的地并非内地，而是台湾，质疑中国是否能控告他们偷渡。

他续称，即使内地有权调查案件，港府亦应有合理关注，确保被捕者得到应得法律保障，包括聘用自行选择的律师。

上述12名港人8月企图循水路偷渡到台湾，23日在毗邻香港水域的接连区被中国海警截获，遭深圳盐田看守所刑事拘留至今。