12港人涉嫌偷渡案：梁家杰批港府做法令人难接受

12名涉嫌偷渡被广东海警抓捕的港人家属2020年9月12日在香港召开记者会。

根据中国官方消息，这12名港人8月23日试图从水路，自香港，前往台湾，途中在中国水域被捕。深圳盐田公安局9月13日才发布通告，指称12人涉嫌偷越国（边）境，被刑事拘留。而日前，9月12日，在委托律师不被有关当局允许会见涉案人的情况下，多名涉案人家属在香港举行记者会，对在押人员情况甚表担忧。受家属委托但不被官方允许代理案件的内地律师卢思位先生15日在网上发文，对涉案人涉嫌犯案的水域确定以及办案机关管辖权问题提出质疑，认为“在没有法律对相关问题作出明确规定前，拘押这些港人的盐田公安分局保险的做法应该是在查清12名香港居民的身份后将其移交香港特别行政区的司法机关处理为妥。”香港大律师、公民党主席梁家杰先生接受本台电话采访时，也对香港政府处理12港人案的方式提出批评，认为港府至少在三个问题上做法"非常不妥" ：

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梁家杰：第一，香港政府发表的声明，简单一句话就是：照单全收大陆方交代的事件。比如，内地方说，这些港人都是在大陆水域内被逮捕。那是不是要质疑一下、调查一下？但是，我们的保安局局长和特首没有这么做，反而要我们去尊重另外一个“独立司法区”的处理方法。

法广：但是，从法律角度讲，在香港法律和内地法律之间，以往的案件是不是就是这样处理呢？

梁家杰：当然不是啊。简单一句：比如最近的一个案子，黄台仰大概在一年以前逃到德国，香港特区政府起码会发一纸公文到德国，要求德国把黄先生送回香港，接受香港处理。

我认为港府的第二点缺失是，特区政府没有安排这12名香港人见自己选择的律师，或者，起码，就算不讲法律，从人道的立场，政府也应该给深圳方面一个官方要求，让他们给特区政府驻粤办事处的人员，去探望一下他们（12港人）。

第三点是，外交部发言人……华大妈，信口雌黄，说这些香港人都是犯了分裂国家严重罪行……但是，就在今天早上（15日），特首林郑月娥在记者会上说，12个人中，只有其中一个人是根据香港港区国安法被调查。那么，华春莹说“分裂国家”是根据什么法律呢？绝对不可能是港区国安法。那么，是不是根据内地国安法呢？依照特区政府的说法，这12名香港人是被广东省海防部门，以非法闯进中国地域这样一个罪名逮捕的，为什么突然会变成严重的分裂国家的罪名呢？这一点不清不楚。但是，特区政府不单没有清楚地把事实和法律罪证厘清，反而重复要香港人接受另外一个独立司法管辖区的做事方法。

事情发展到今天，已经三个多星期了。香港人无助，而且得不到特区政府为这12个人出头。这是令人非常难以接受的。