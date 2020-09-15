178万人找出13名武肺隐形患者 远低港府估计 评论称政治挂帅致撞墙 特首反称可能改推「较强制性」检测计划

用以找出社区中的武汉肺炎隐形患者的普及社区检测计划结束，共有约178.3万人次接受采样检测，只及港府官员当初预期的三成半；而确诊个案只有32个，当中更只有13名没有病征的隐形患者，远远少于港府当初估计的1500名隐性病人。面对阳性比率仅为0.0018%和远低预期的参与人数等现实，行政长官林郑月娥形容，成效显著，日后若再有爆发，当局需要推出「较强制性」的检测计划时，市民便毋须忧虑。

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全民自愿检测计划成效低，与不少专家和学者预测相若，但港府不惜花费数以亿元计的公帑坚持推行，资深传媒人刘进图今(15日)天在《明报》撰文称，检测多劳少得，亦非有效的抗疫策略，这结论毫不令人意外，只是港府高官被政治考虑冲昏头脑，太过急于向北京的中央领导邀功，太过自信可以鼓动市民支持，而作出罔顾专业意见的脱离实际政策，甚至连「先找试点推行、成功后再推广」的惯用方法也不考虑。他断言，若中央负责香港事务的官员和港府官员不能汲取是次检测计划的失败教训，恢复实事求是的施政作风，往后还会不断碰壁。

呼吸系统科专科医生梁子超检讨计划后亦指出，日后若出现爆发，集中资源为爆发地区进行测试将更具成本效益，再做全民检测「意义不大」。

不过，林郑月娥今早出席会议前表示，计划既可找出社区隐形患者，又让政府更好理解疫情的整体情况，从而制定相应措施，日后有需要时会推出「较强制性」的检测计划。

为期两周的检测计划昨(14日)晚结束，累计有178.3万人次接受检测，当中有近1%重复检测，亦有曾接触确诊患者的市民罔兴计划目标前往检测。而在已完成检测的九成六样本中，至昨日累计找出7宗旧症和32宗新个案。新症中，20人感染源头不明，13人则为没有病征的隐性患者。远比特首林郑月娥在公布计划时估计小区有1500名隐形病人为少。

不过，公务员事务局长聂德权强调计划已达目标，并已掌握小区感染情况，截断确诊个案的传播链，避免进一步扩散。港府发言人指出，检测最少揭出5个具传染性的群组，当中，最大群组是累计有13人感染的大围交通城群组，源头是一名与确诊者接触的保安员，他在追踪初期未被发现，其妻后来参加全民检测才发现，并追踪紧密接触者后找出其他确诊个案。另外，新增的屯门都城餐厅群组显示，仅是餐厅常客，虽互不相识亦会受感染。

虽然港府未能公布全民检测开支，但检测耗费10亿港元以上的前提下，港府分担的费用亦必然是数以亿计。以此费用推行检测计划是否值得，呼吸系统科专科医生梁子超表示，特首强调「搵得一个(隐形病人)得一个」，所以他不能评论是否值得，但科学数据早已证明，单次全民检测最多只能减少三分一的活跃传播；加上疫情已趋缓和时全民检测，成本效益远低于检测高危群组。日后若出现爆发，再做全民检测，「意义不大」。

他又说，港府明显高估参与人数，而以中心可应付的检测量推算，每日为200万人检测已是上限。他检讨今次计划的推行时指出，计划最大弊病是确诊时间滞后，不少病人采样后三天才确诊，令其在社区播毒多三天，无助及早截断传播链；此外，计划亦有被滥用，以致有确诊者接触史的市民亦前往检测中心接受采样，令中心感染风险大增，情况极不理想，建议港府多派采样瓶到分科诊所。

不过，香港大学内科学系临床教授孔繁毅日前在电台节目中表示，全民检测有用，若有六、七成人口参加，以及疫情高峰时做会更有效。他指出，目前确诊个案符合统计学的推算，又称疫情已到尾声，不少隐形患者已康复，未必能找到他们，估计目前全港仍有约40至50名隐形患者。