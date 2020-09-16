全民检测：1656万元抽出一隐形患者 港府感谢北京支持 学者指反成不合作平台

在北京政府支持下在港展开的普及社区检测计划结束，港府公布，整个计划发现新增的阳性个案共有32宗，阳性比率为0.0018%，即每十万人有不足2人感染武汉肺炎，有关比率远低于其他两种方法；而以港府支出5.3亿港元(下同，折合5772万欧元)计算，即港府花费了1656万元去找出一名隐形患者。港府强调计划有成效，并特意感谢中央支持；不过，学者钟剑华指，计划成效令人非常失望，而在计划一再延期下，参与人数亦远低于港府预期，亦令计划成为一个不合作平台。

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食物及卫生局局长陈肇始昨(15日)午在记者会上总结计划，她表示，计划找出32个新增个案，循此追踪出10个个案，即直接或间接识别出的确诊个案合共42宗，当中，13宗并无病征，20宗源头不明。港府以178.3万人参与计划、找出42人感染病毒计算，阳性比率为0.002%，即每10万人有2个人感染。她认为，检测计划效果良好，能够找出在社区的隐形患者，切断传播。

不过，全民检测的阳性比率显然较其他两种方法低。根据港府数据，针对特定的高危群组进行的测试，由7月中至前(14日)天，共检测了49.6万个样本，当中84个确定为阳性，即阳性比率为0.17%；另外，医院管理局亦有在大部分门诊派发深喉唾液样本收集瓶，截至9月13日，共检测了3.2万个样本，当中有64个样本呈阳性，即阳性比率为0.2%。

医管局表明，会分阶段扩展派发收集包的数量，稍后会把派发收集包的普通科门诊数量由现时的22间增至至30间，9月底时更会扩展至40间门诊，届时，收集包派发量会大幅增至4000个。

成本方面，负责统筹的公务员事务局局长聂德权说，不计中央政府承担的实验室开支，单是港府方面，预计须动用5.34亿，当中七成用作医护人员或支持人员的酬金。若以接受检测的178.3万人次计算，平均每人的开支是300元。

不少传媒以计划声称要找出社区隐形患者来计算，即以5亿多元找出32名新增病例计，港人须为找出一名隐形患者付出1656万元。

行政长官林郑月娥回应记者提问时表示，计划出台时被人泼冷水或抵制，但仍有178多万人参加，已是一个很好的成绩；她更反问，是否要找到成千上万个案才算成功。她更表示，检测结果反映香港疫情非如一般人想象般严峻，未来与各地政府讨论通关时，带来的效益将远超现时付出的数亿元。

她和聂德权均在记者会上特别感谢北京的中央政府支持，官员更在晚上欢送579名由国家卫健委筹组的核酸检测支援队成员。

香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟剑华在网上节目评价计划时指出，计划成效非常令人失望，在防疫方面，检测计划的意义不大；政治效果方面，亦达不到收卖人心的效果，医护人员和社会知名人士均没有表态；相反，计划只有178万人次参与，即有四分三港人没有参与，亦远比港府预期的500万人少，使计划成了一个对政府不合作的平台；最后，计划在港府一再延期的情况和前特首梁振英动员下，才有178万人参与，曝露这已是港府或建制派的死硬支持者人数，港府应深切反思她和建制派的号召力。