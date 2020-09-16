港财政储备料跌至沙士后水平 仅够一年开支 仍强推利便连接大陆的大白象工程

为纾缓受疫情大受打击的经济，港府决定再拨240亿港元(下同，折合约26.2亿欧元)到抗疫基金，三轮拨款总额达1840亿，有关额外开支加上其他财政负担，以及收入预期大减，香港本财政年度的赤字将会增至超过3000亿，而财政储备将降至8000多亿元，财政司司长陈茂波说，这水平相等于港府12至13个月的开支，接近2003年「沙士」(中国称为「非典型肺炎」)后的水平。

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虽然财政紧绌，但港府无意放弃有巨大争议、耗资6240亿元的「明日大屿」计划，陈茂波表示，面对比较严峻的财政状况，须采取逆周期措施，以刺激经济，故此有利香港长远利益的大型基建等项目会按计划进行。不过，环保组织「绿色和平」的研究显示，面对疫情、人口老化及全球经济衰退等多重危机，强推「明日大屿」有可能于11年内耗尽香港财政储备，呼吁港府撤回，以免香港陷入债台高筑的困局。

「明日大屿」计划拟于30年内在大屿山对开东北水域填海，以提供1700公顷的面积，并可配合港珠澳大桥，令香港成就大湾区的「城际一小时交通圈」。港府于2018年提出计划时，工程造价初步估计达6240亿；但工程界普遍估计，计及通胀等因素，工程开支最终或会高达12000亿元。

财政司长陈茂波昨(15日)在记者会上公布第三轮防疫抗疫基金的240亿元拨款，金额较之前的300亿和1300亿元两轮拨款大减，三轮合计，涉款约1840亿，但陈强调，三轮拨款加上财政预算案的各项措施，涉及金额合计超过3000亿元，相等于本地生产总值约10%至11%，预计可为本地生产总值提供高于5%的支持作用。

他续称，计及上述财政负担后，2020/21年度的财政赤字会扩大至超过3000亿元，而香港储备亦将减至8000弘亿元，接近2003年「沙士」(SARS)后的水平。但他强调，该水平相当于12至13个月的政府开支，仍属稳健水平，若第四波疫情一旦爆发而需要再推出支持措施，港府仍有能力应付。

新一轮的抗疫基金主要预留款项作购买疫苗等提升香港防疫力之用，只有45亿元用于资助23个受疫情重创行业，受惠最多的是饮食业，涉款16.72亿，预料有1.7万间食肆受惠；其次是延长放宽失业综合援助所需的7.24亿。

港府坚持推动备受争议的「明日大屿」计划，又指现时的前期研究计划只涉及数亿元，须为未来撑经济作准备；但「绿色和平」昨天同日公布委托经济研究中心研究「明日大屿」对香港公共财政影响的报告，指香港公共财政正面临疫情、人口老化及全球经济衰退等多重危机，结构性财赤亦已迫在眉睫，以「明日大屿」成本摊分十年计算，在最乐观的估算模式中，强推「明日大屿」或令库房在2031/32年度耗尽，届时港府或要举债维持公共开支，其中一个推算结果指，港府在2041/42年度的债务水平可能达到14万亿元，相等于现时本地生产总值（GDP）的三至四倍。

绿色和平重申，根据早前的调查，棕地造地成本只需333亿元，估计已可兴建与「明日大屿」相若单位数目的13.9万个单位，促请港府优先发展棕地，撤回「明日大屿」。