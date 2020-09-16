美国副国务卿克拉奇赴台 将出席李登辉告别追思仪式

美国国务院9月16日发表声明宣布，副国务卿克拉奇（Keith Krach）赴台湾参加前总统李登辉的告别追思仪式。据悉，这是华盛顿与台北1979年断交以来访问台湾的最高级别美国国务院官员。

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台湾第一位民选总统李登辉7月30日逝世。美国卫生与公共服务部长亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）8月访台期间，也曾吊唁过李登辉。阿扎尔是1979年以来访问台湾的美国政府最高级别现任官员。美国国务院负责东亚事务的助理国务卿史达伟(David Stilwell)8月底曾宣布美国将与台湾举行经济与商业对话。美国在台协会当时曾说，这次高层对话将由克拉奇主持。

美国国务院发言人摩根·奥特加斯（Morgan Ortagus）通过推特指，“副国务卿克拉奇正在前往台湾参加李登辉逝世追思会的路上。作为台湾第一个通过民主选举的总统，李开创了民主、经济繁荣、开放和法治的新时代。”奥特加斯发布的美国国务院声明还写道，“负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿克拉奇将前往台湾参加2020年9月19日为前总统李登辉举行的追思仪式。美国通过以共有的政治与经济价值观维持我们与台湾及其生机勃勃的民主的牢固纽带而缅怀李总统的遗产。”值得一提的是，美方的声明并未提及克拉奇将在台湾主持经济与商业对话的内容。

另据中央社报导，台湾外交部表示，美国国务次卿克拉奇周三率团访问台湾，是1979年以来访台层级最高的现任国务院官员。他将与台方讨论如何强化经济合作。据悉，此次访台团成员还包括美国国务院民主、人权及劳工局助理国务卿戴斯卓（Robert Destro）。台外交部称，克拉奇17至19日在台期间将与蔡英文总统及其他高层互动，并与戴斯卓出席李登辉的告别追思礼拜。

台外交部称，“乐见在亚太助卿史达伟8月31日宣布将与台湾进行经济对话后，美国国务院立即派遣克拉奇来台讨论如何就各项优先领域强化台美经济合作。”其续指，“继8月美国卫生部长阿扎尔访台后，美国政府再次派遣高阶官员来访，彰显美国对台美关系的重视及一贯坚定支持。台湾深信，克拉奇访团将透过实地了解台湾最新政经发展，进一步深化台美紧密经济连结，以及基于共享价值的全面合作伙伴关系。”

北京方面，中国外交部发言人汪文斌14日在回答相关问题时表示，“中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。”他要求美方“停止一切形式的美台官方往来，以免严重损害中美关系和台海和平稳定”。