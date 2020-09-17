受国安法所迫 德国智库撤香港办事处

德国智库「弗里德里希瑙曼自由基金会」(Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit，简称FNF)公布，由于港区国安法威胁在港的外国组织，为免员工及合作伙伴承受安全风险，决定关闭香港办事处。这是首个外国机构因为国安法而结束在港工作，亦可见迁出潮已由科技等商业机构扩大至公民社会的智库。基金会预期，许多本地和外国的不同政见人士和民主人士将会陆续离开香港。

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基金会昨(16日)晚发出的新闻公告指出，国安法生效后，已有一名员工因为人身安全理由请辞，而在8月26日的一波逮捕也影响了瑙曼基金会的长期合作伙伴。公告没有披露该名合作伙伴的名字，但警方当天拘捕了民主党立法会议员林卓廷和许智峰等与去年元朗「7.21事件」和「7.6光复元朗公园」有关的16人。

基金会指出，港区国安法自7月起生效后，香港经历了中国当局前所未有的逮捕、暴力和镇压浪潮。法例为涉嫌分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力等危害国家安全罪行订定严苛刑罚，当局可以任意指某人勾结外国势力，而基金会在港员工更可能未经公正审讯便被冠上「外国特工」之名而被判刑，毫无法治可言。

基金会认为，中国政府经常针对外国组织和公民社会代表，现行的港区国安法，目的就是防止香港与外国或境外组织或人士合作。

基金会主席柏克嘉（Karl-Heinz Paqué音译）表示，关闭办事处实在「非常遗憾」，但香港现时充满恐惧和持续威胁的氛围，在港捍卫民主与自由的人均面对危险，基金会不能也不希望其员工和合作伙伴承受这种风险，不得不停止香港的工作，与四名员工分道扬镳。

港区国安法推出前后，已有机构把部分业务撤出香港，主要是科技方面的，例如美国《纽约时报》把香港的数码新闻中心搬到南韩首尔，南韩科技巨擘、通讯软件Line母公司Naver集团把设在香港的用户个人资料备份服务器迁至新加坡，但把整个智库关闭，瑙曼基金会属首个。

瑙曼基金会以德国国会主席弗里德里希·瑙曼命名，基金会网站资料称，该会以推动自由和政治教育为宗旨，目标是让所有人都可自由和有尊严地生活。该会在欧、亚、非、美洲设有28有所办事处，裁撤香港办事处后，只余27所，当中5所在亚洲，分别是南韩、越南、泰国、缅甸及菲律宾。