吴钊燮：台湾是民主前线 呼吁国际社会支持

台湾外交部长吴钊燮9月16日接受了法国24电视台的专访。采访中，他就北京对台湾的武力威胁等问题作出答复。吴钊燮称，“继香港后，台湾恐成为下一个目标”，并呼吁国际社会继续支持捍卫民主前线的台湾。

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主持人首先就中国大陆“武统台湾”以及台海之间爆发战争的可能性询问吴钊燮的看法。他回答称，“事实上，过去几十年来，台湾一直活在中国武力威胁的阴影之下，而近几年我们可见，中国的武力威胁正逐渐激化”。他还提及北京方面自去年起增加在台周边的军演等事例。他说，“在这样的情况之下，我们当然必须准备防御，过去几年来我们也非常努力增强自身的防御能力。”

吴钊燮称，“与此同时，我们也希望国际社会能了解台湾这个民主政体，正面临中国极权国家的威胁，以扩展影响力。只要国际社会能认知到这点，我想对台湾的国际支持就会增加”。此外，主持人提问是否有擦枪走火的可能。对此，吴钊燮指出，“中国与台湾在内的其他国家都有擦枪走火的可能。”他称，为了阻止北京对台用武，台湾感谢美国在该区的持续行动。他说，“这让中国知道，他们对其他爱好和平国家的威胁无法被容忍。”

吴钊燮在采访中提出，“受威胁的不只台湾，东海、南海都有中国刻意军事挑衅的行为，不仅威胁区域和平稳定，也威胁台湾在内的各国领土主权。”他称，“由此看来，中国正企图扩张，威胁且影响许多国家。因此，我们认为，志同道合与民主阵线的国家应该更关注这个区域，共同协助。如此一来，才能阻止中国的扩张企图。”

另就主持人提到捷克议长近期访台，以及台湾驻法机构增设普罗旺斯（Aix-en-Provence）办事处等，这是否象征台欧关系也在转变？吴钊燮回答称，非常清楚感受到欧盟对台态度有很大改变。他认为，台湾不仅成功抗疫获得欧洲国家认可，而且台湾向欧洲捐增口罩等重要物资的行动也受到欢迎。他说，“因此有越来越多的欧洲领袖、政治人物表达对台湾的支持。因此我们看来，欧洲越来越接纳台湾，并欢迎台湾参与国际事务。”他还提到，14日中欧峰会后，数名欧洲学者和政治人物联名于法国《世界报》等欧洲国家主流媒体登文，呼吁欧方重视台湾问题。

采访最后，吴钊燮提出，“香港的现况是中国企图扩张集权统治的证明。”他称，“继香港之后，我们很担心台湾会成为下一个目标。因此，我们正致力于自我防御，不仅保卫主权与领土，更是捍卫我们民主的生活方式 … 台湾是捍卫民主的前线，不让共产中国入侵”。他呼吁国际社会继续向台湾表达支持。