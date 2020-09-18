美华裔海军中尉夫妇疑讹称为香港购买 实走私突击艇到中国 妻认罪夫候审

一名美国海军中尉的妻子被控讹称向香港一间公司出口突击艇和引擎，实际是代中国上海一间公司购买，她承认一项非法出口物品到中国，稍后判刑；同案涉嫌与她合谋的丈夫和中国企业董事长则排期明年2月进行审讯。

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不过，声称接收该批军配物资的仁讯有限公司(United Vision Limited)似是在港注册的空壳公司，成立十三年来，网上未能找出其营运数据，根据公司注册处的登记地址，记者上门时亦发现并无此公司，而公司惟一注册董事葛松涛，名字与案中另一被告的中企董事长名字一样，现已在美国被捕候审。

美国司法部16日公布，现年34岁的华裔被告杨洋(Yang Yang音译) ，现居佛罗里达州杰克逊维尔市，自2016年起，替上海微风科技公司(Shanghai Breeze Technology Co.意译)工作，后者则每月向杨洋成立、名为BQ Tree LLC的公司汇入5000美元酬金，截至案发时，上海微风已汇了205000美元给杨洋。杨与三名同伙，向一家美国制造商订购7艘军用海上战斗橡皮突击艇和引擎。

被告的认罪协议书上订明，该款突击艇和引擎，美军也有使用，可以多种燃油驱动，中国暂时没有能力生产涉案引擎。制造商曾劝被告购买较便宜的汽油引擎，但被拒绝。

杨洋表示，为了较易成功购买上述敏感设备，她讹称其客户是香港的仁讯有限公司，并通过联邦政府自动出口系统提交虚假出口信息。联邦调查局（FBI）探员2019年调查杨洋时，她承认突击艇和引擎是为中国内地而非香港购买。承认控罪的杨洋，最高可被判监15年。

杨洋的同谋郑艳(Zheng Yan音译)亦承认控罪候判，不过，杨的丈夫范杨(Fan Yang音译)和上海微风董事长葛松涛(Ge Songtao音译)否认指控，案件须排期审讯。

根据起诉书，范扬在中国出生，其后归化为美国公民，接受海军飞行军官训练后，通过了最高机密的安全检查，案发前，已擢升为杰克逊维尔海军航空站的中尉，负责P-8反潜飞机上的武器和战术。当杨洋向美国制造商联系购买美军突击艇和军用引擎时，范扬向她提供帮助。此外，葛松涛在美国旅行期间，范扬和杨洋向他提供了非法手枪。