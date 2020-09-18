香港失业率维持6.1%但就业不足率上升至沙士后新高 专家料年底将再攀升

香港6至8月的失业率维持在5至7月的6.1%，但就业不足率则升零点三个百分点到3.8%，是2003年「沙士」(中国大陆称「非典」)疫情后的高位，而失业大军亦增加5800人。冠域商业及经济研究中心主任关焯照表示，最新失业率维持不变是港府「保就业」计划之功，但由于经济仍未恢后，预计失业率仍未见顶，会再次攀升，年底的失业率会高于现水平。不同的专家估计，届时失业率会升至7%上下。

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在经济低迷的情况下，分散各行业的社会企业亦受影响，香港社会企业总会在本年2月至8月期间进行的调查显示，逾八成社企生意额下跌，当中近一成社企过去半年更是完全没有收入。丰盛社企学会会长纪治兴估计，社企数目在疫情期间已减一成到约五百间，数字回落至五年前水平，而被裁减的员工多为弱势社群人士，离职后更难重新就业。

港府昨(17日)公布最新三个月的失业数字，在6.1%的失业率中，依然以建造业的失业率最高，达15.7%；其次是零售、住宿及膳食服务(14.4%)和艺术娱乐所尉的社会及个人服务业(10.3%)。若以教育程度划分，以专上教育中的副学士学位人士的失业率最高，达8%，较5至7月升0.9个百分点，属最大升幅；次高升幅的是持有大学学位者，最新失业率是5.2%。学者估计，这与企业减少开设高学历职位，而毕业生又未必想低就起薪点低的工作有关。

就业不足率恶化亦令人担忧，6至8月的就业不足人数增约1.3万，至近15万人，情况在餐饮服务活动业、运输业、保险业及教育业较为突出。

劳工及福利局长罗致光指出，6至8月劳工市场仍然严峻，虽然疫情在9月起逐步缓和，但全球疫情仍在反复上升中，整体经济依然疲弱，劳工市场短期内仍将有压力，港府会在必要时推出应对措施。

中小型企业联合会永远荣誉主席刘达邦今早在电台节目中指出，下次公布的失业率是以7至9月数据计算，估计届时有机会升至大约6.3%。

经济研究中心主任关焯照分析，即使疫情开始受控，市民消费增加，但旅游等行业未能恢复，外围经济一般亦影响出入口贸易，故此即使经济没有大恶化，企业能否生存仍是未知数，在政府的「保就业」计划结束后，一些企业可能会裁员，故此预料年底的失业率会高于现水平。