国民党：反对中共军事威胁 江启臣：只会将台湾民心越推越远

美国副国务卿克拉奇(Keith Krach)周末访台之际，中国大陆解放军军机连续2天多架次逾越台海中线行动。中国国民党9月19日针对大陆国台办之前的表态回应指，反对中共任何对台湾具有威胁的军事行动，应宣布放弃武力犯台。国民党党主席江启臣并呼吁，两岸政府应该恢复尽速对话。

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台国防部周六披露指，继周六有18架解放军军机侵扰台湾空域，部分还越过海峡中线，今更再派19架战机扰台。台湾国防部说，空军立即采取紧急应对措施，派遣空中巡逻机紧急升空、广播驱离并以防空飞弹追监。在北京的国台办发言人马晓光16日在记者会上表示，解放军的有关战训活动是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。对此，国民党周六晚间发出新闻稿回应指，完全不能认同这一说法。

国民党表示，反对中共任何对台湾具有威胁的军事行动，此种行为不但威胁台湾安全，增加两岸擦枪走火的风险，更是破坏东亚区域稳定与和平，完全没有必要的行为。海峡两岸应以和平解决争端为最高原则，以交流、对话化解歧见，任何展示武力的行动只会加深疑惧，制造仇恨与对立，对两岸人民都没有好处。

国民党称，台海发生冲突的可能性逐渐升高，这与中共不放弃武力犯台有绝对关系，呼吁中共应宣布放弃武力犯台，才能累积两岸基本互信。民进党政府缺乏有效因应中共军方连日军事挑衅的作为，除了国军前往监控，应想办法透过政治方式降低两岸紧张，以免让台湾民众继续陷于战争风险之中。

同样就这一话题，江启臣在脸书上写道，“面对美方频对台释出善意，共军却节节升高敌意的现实状况下，我们一方面乐见台美关系升级深化，但仍对于两岸情势恶化感到忧心。”他称，“面对这样的变局，我们要再次正告共军，过度的操演以及侵扰，只会将台湾民心越推越远！更可能让两岸关系推向不可逆的恶化局势甚至战争的边缘。我们也要提醒，国防部应该严密备战，妥善因应，更要避免擦枪走火。”

江启臣续指，“我们更感慨，两岸善意累积越来越困难，疫情间许多不必要的政治操作、网路言论的激化、美国大选的政治需求，都让两岸不论是民间或是官方的交往趋于强硬、对立甚至仇视。愿意扮演沟通角色的人被污名化、叫嚣引战的人被当成英雄。这样的氛围绝对不利于台海和平稳定发展。”他称，“我们更担忧，相较于1996及1999两次两岸台海军事危机，台湾舆论普遍对于共军军演无感或是冷感。民进党政府基于政治计算，忽而将对岸形塑成冷血的强大政权，又可以立即转换说法，将对岸当成即将崩溃的纸老虎，但过一会儿又希望两岸ECFA不要中止。”

江启臣强调，“这样的政治操作，导致目前舆论对于两岸情势的认知过于片面与轻忽。当台湾社会氛围在政治上，普遍仇视对岸，不思重回和平之途，却又缺乏对于对岸军事威胁的危机感，恐怕正是维护台海安全的危机。但我们仍认为，和平系于两岸双方。国民党不乐见两岸对峙情势升高，两岸政府应该恢复尽速对话，更应该积极创造有利于累积善意的氛围，用多元的互动降低战争冲突的可能。”