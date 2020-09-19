港府称在粤被扣12港人已拣选官派律师 家属：错愕哗然

上月12名港人坐船潜逃台湾拟寻求政治避难被广东海警截获，被指扣留在深圳沙田区看守所，港府政务司长张建宗9月19日向媒体表示，经与内地部门交涉，了解到12人健康良好。他承认若要带12名港人回港有困难。同日，保安局局李家超接受访问时称，“全部人按当局提供律师名单拣选代表律师。”

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中国海警微博8月26日晚发布消息指，23日9时许，广东海警局在粤港东南方向，查获涉嫌非法越境的快艇一艘，抓获包括姓李及姓邓等10 多余名涉嫌非法越境人员。随后有报道指快艇上有12名香港年轻人，当时正前往台湾，当中包括曾参与反修例运动的团体“香港故事”成员李宇轩。李宇轩早前被控涉嫌违反香港国安法被捕，之后获准保释。

这一事件经报道后引起国际关注，美国国务卿蓬佩奥随后发表声明指，美方深切关注相关事件，并敦促当局确保被捕人士得到正当法律程序的对待。日前部分12名被扣港人家属召开记者会强调，他们在内地聘请的律师遭到当局劝退，并强调拒绝接受为他们的亲人派“官派律师”。

张建宗周六发言指，特区政府、驻粤办和入境处有密切跟进事件，了解到12人健康良好。他还称，入境处曾在港接见家属8次，连同驻粤办的跟进，与家属的联繫已超过80次。张建宗说，“好多人以为我们没做事，实际上是恰恰相反”。他强调要尊重国家的司法权及司法程序，但承认若要带他们回港有困难。李家超另在受访中指出，12 人身体状况良好，已经在大陆当局提供的律师名单中，各自“拣选”了两名代表律师，即“官派律师”。

当被问到被捕人作出“拣选”代表律师决定前，是否知道家属曾委托律师，采访他的《无线新闻》引述李家超指细节要问内地。至于能否向家属提供代表律师的资料，安排家属和大陆“官派律师”联系，李家超回答说，已经将这要求明确反映当地的执法部门，但他称香港人熟悉、习惯了香港法律制度，但外地有自己法律法规。

李家超称，港府会按当地法律法规尽量争取被捕人权益，“但你不能一定要符合我們以前的一贯做法”。据立场新闻报导，12名港人家属随后发表声明回应指，对两名港府官员的说法“错愕哗然”，强调已多次表明拒绝“官派律师”，促请当局立即让家属委托的律师会见被拘留者，批评李家超的说法试图混淆视听，逼家属接受强加于被拘留者身上的“官派律师”。

家属还提到，张建宗称和家属联系80 次，但若港府连保障12名港人能面见“家属律师”也办不到，“与家属联系8000次也无补于事”，又质疑张建宗及李家超，是否亲自到过看守所面见12人，“不然为何有把握说12 人健康状况良好？”这些家属则要求张建宗和李家超尽快与家属会面，积极保障12港人基本权利，重申他们的四点诉求，包括拒绝“官派律师”，立即让家属委托的律师面见被拘留者；要求中国当局为12港人提供合适药物，容许他们致电家属和要求港府确保港人权利，立即将12 港人接回香港。