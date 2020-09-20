蔡英文：港人可赴台湾工作居住 若制度有障碍会检视

台湾总统蔡英文9月20日表示，香港朋友如果有意愿可来台湾工作或居住；现有的典章制度如果有障碍，都会一一检视，盼提供最多协助，尤其是人道协助。她指，目前台方已成立特别办公室处理。日期，台湾记者钟圣雄通过脸书透露指，有五名偷渡至当地的香港示威者被陆委会扣留，该事件随后引发舆论的高度关注。

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美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）本周在到访台湾之际，随行的美国务院民主、人权和劳工事务局助理国务卿戴斯卓（Robert Destro）等人与铜锣湾书店店长林荣基进行了会面。林荣基在会面时表示，部分到台湾的港青生活有困难，有前往美国的想法，希望美国政府协助他们转往美国。他在会后引述美方官员称，愿意协助，但未有说明如何提供协助。

有媒体在蔡英文周日出席活动时，就台湾当局如何向港人提供帮助向她发问，据中央社报导，蔡英文回答说，政府会提供香港朋友协助，如果有意愿可以来台湾工作或在台湾居住；现有的典章制度如果有障碍，都会一一检视。她称，希望提供给香港朋友最多协助，尤其是人道协助，也成立特别办公室处理。

此前，钟圣雄12日通过脸书发帖透露指，承认曾协助今年7月下旬从海陆偷渡至台湾的5名香港示威者。他表示，5名港人至今还被扣在陆委会手上，又指“民进党真的不如大家想像得挺香港抗争者”，呼吁港人“另寻它路”。

对此，国民党主席江启臣随后向媒体批评指，蔡政府口口声声说要“挺香港”，但选完连任后，却没有实际作为，这次的事件更证明“挺香港”只是说说而已。江启臣称，在港区国安法通过后，国民党团在第一时间便提案修改港澳条例，要求蔡政府必须在法律上有所因应，才能实际帮助香港人民。他呼吁台湾当局要给大家一个交代。