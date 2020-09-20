被扣港人家属在港报案 盼港府尽力调查确认12人情况

上月12名港人坐船潜逃台湾时被广东海警截获，据报后被关于深圳沙田区看守所。涉事港人的家属9月20日前往位于湾仔的香港警察总部报案，要求调查事件，促港府确认12人的情况。

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据立场新闻报导，家属当天向媒体通过声明表示，中、港两地政府至今均未正式回应家属的 4 点诉求，却仅借词推卸责任、混淆视听，事到如今家属委托的律师都被拒绝会见当事人，所有被捕者的状况，仍然只有中共官方知晓。声明指出，事件至今疑点重重，不论是被拘留者身处何地、拒绝律师探访的原因、还是大陆海警有否进入香港水域执法等等。港府尽用大陆官方资讯，从未亲自联络家属交代资料或派人到内地了解释疑，沦为传声筒。因此一众家属今决定集体到湾仔警察总部报案，要求查明真相。

据悉，这些家属向港府部门提出了 3 点要求，包括要求警方交代12人被大陆海警拘捕的日期、时间、地点、过程及过程有否出现伤亡；要求海事处提供事发当日的船只雷达纪录，及要求水警提供事发当日的巡逻路线和位置；要求港府派员以会面或通话方式亲自确认12 人的情况，确保家属委托的律师能与他们会面。

被捕港人之一的郑子豪的父亲指，上月底就儿子失踪曾到荃湾警署报案，警方随即展示他早前与儿子在通讯软件的对话记录，提及儿子出海钓鱼，于是不受理案件，他质疑警方已掌控其子的所有资料。另一名被捕港人李子贤的父亲亦提出，即使现在不能与儿子见面，最低限度也要求看到其子的相片或信件。家属要求政府以会面或通话方式，确认12人的情况，并确保家属委托的律师能与12人会面。

另就港府保安局局长李家超20日向媒体透露称，被捕者已按大陆当局提供律师名单，各自拣选两名代表律师。对此，协助家属的香港立法会议员朱凯廸则质疑，内地向每人派两名律师，而非一名，原因是根据中国《刑事诉讼法》第33条，被扣留人可找一至两名律师为辩护人。他推测，因此当局为12名港人各自安排两名律师，便可“打爆配额（quota）”，令家属委派律师无法介入。

香港电台同日报导指，至少4名家属委托的中国律师，本周将到深圳寻求探视。据悉，四名律师来自不同城市，预料本周中期到盐田看守所争取探视各自的当事人，可望是前往当地的家属律师数目最多的一次。家属委托的律师卢思位和任全牛，日前寻求探视失败，看守所指他们的当事人已经分别委派另外两名律师。