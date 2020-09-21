港大实验室研究员确诊41人需接受检疫

香港卫生防护中心20日表示，接获港大通知，港大实验室一名女助理（确诊个案第5003号个案）工作地点采集的37个环境样本中，有14个对武汉肺炎病毒呈阳性反应。

香港卫生防护中心20日表示，接获港大通知，港大实验室一名女助理（确诊个案第5003号个案）工作地点采集的37个环境样本中，有14个对武汉肺炎病毒呈阳性反应。中心已安排41名于该实验室工作的密切接触者接受检疫，并向实验室提供了330个样本瓶予其他工作人员作检测，至今为止并没有发现阳性个案。有关的流行病学调查及化验仍在进行中。

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在此同时，香港第三波武汉首发的新冠状肺炎疫情或有反弹趋势，昨（20日）录得23宗确诊，较前一天的13宗及前日的3宗均高出不少，数字已连升两日。其中输入个案由昨日的9宗，急升逾倍至今日的19宗，当中8宗来自印度、7宗来自尼泊尔，其余3宗来自菲律宾及1宗瑞典；至于本地个案占4宗，当中没有源头不明，4宗都与早前确诊个案相关。

港大实验室女助理工作的6楼实验室，则有处理武汉肺炎病毒的灭活样本，以及病毒基因排序研究，她主要负责输入电脑资料，过去14日内都没有处理过具传染性的样本。因实验室人员逢周四接受病毒测试，她9月10日一次验出阴性，但17日一次则呈阳性，相信属初感染个案。她除了上班，潜伏期间亦有与朋友用膳和逛街。

在周六的疫情简报会上，衞生防护中心传染病处主任张竹君以及港大医学院的公告都曾表示，患者过去14日未有接触过具传染性的病毒，故没有证据证明患者是在实验室内感染。

至于另一名曾与患者共用同一部电脑的员工，张竹君指，早前病毒测试结果为“不确定”，至今病毒测试结果暂时仍呈阴性。若该名员工病毒测试继续为阴性，会转送到检疫中心。

香港第三波疫情似有反弹之势，昨（20日）录得23宗确诊，较昨日的13宗及前日的3宗均高出不少，数字已连升两日。由于外来确诊数字上升急促，衞生署说，鉴于全球各地的疫情仍然非常严峻，各地个案数字不断上升，强烈呼吁市民应避免所有非必要的外游计划。

本月18日一班从马来西亚吉隆坡出发的港龙航空KA734及从印度新德里出发的印度航空的AI310航班飞抵香港后，至今合共有11名乘客确诊。衞生署根据第599H章，禁止两班飞机未来两周着陆香港。

根据衞生署资料KA734航班在本月11日已有4人确诊，而本18日亦有5人确诊；至于AI310航班，本月8日已有7人确诊，而本月18日的航班亦有6人确诊；另外，尼泊尔航空从加德满都出发的RA409，本月9日的航班亦累积8宗确诊。

呼吸系统专科医生梁子超指，印度、尼泊尔等地区疫情仍持续爆发，预计相关输入个案会维持一段时间，政府应考虑让相关高风险返港人士，到指定检疫中心接受检疫。