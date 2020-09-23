港区人大代表：“自称家属”探望12港人需验DNA

2020年9月20日，香港泛民主派议员朱凯迪和邹家成与涉嫌偷渡被扣深圳的12名港人家属再次举行记者会。

今年8月23日被广东海警截获的12名港人，关押在深圳盐田看所守至今已整整一个月，与家属仍难见一面，甚至还被逼接受官派律师，港区全国人大代表吴秋北22日表示，假如家属要见面，就要大陆公安厅批准、在大陆隔离14天，以及自费接受DNA测试核实身份。有协助家属立会议员及政界人士批评要求无理，大陆旨在拖延时间。

广告 继续浏览后续

一直协助12名港人家属的民主派议员朱凯廸接受查询时表示，吴秋北转发的讲法不知是否属实，认为特区政府应尽快联络家属，而家人与被扣留者关系，已经获中国公证律师核实，中共若要收集家属DNA样本才可探望家人，“绝对是无理要求”。

特首林郑月娥22日告诉记者，有关送中12港人一案，要先让大陆处理他们违法问题，目前不涉及与大陆当局交涉，反指他们先行面对大陆管辖区的法律责任，是否一个较合理和公平的做法。换言之。港府就该案目前什么都不能做，只有被动地静观发展。

身兼港区全国人代的工联会会长吴秋北22日于面书转发讯息，指12名被大陆扣押港人正被调查是否欲到大陆分裂国家，又指“自称亲属”须经港警向内地通报安排，由深圳湾通道过境，并由内地安排14天自费隔离检疫，之后可到广东省公安厅申请探访，又指“自称家属”要自费在大陆抽DNA鉴别与被扣押者乃真正亲属。

协助家属的律师邹家成则表示，吴秋北文中指家属要提交DNA证明身份，明显是属于中共的“僭建条件”，因为过去触犯偷越境罪港人，办理委托书和中国公证书时，都并未有相关要求，他认为中共有关做法，“纯粹系想拖时间。”他又指，虽然上述要求非常无理，但相信家属为了能探望被捕者，也愿意忍辱负重。

对于林郑指入境处和警方会处理港人家属要求和报案，邹指家属至今未感到入境处和港府有提供实质协助，并要求林郑和张建宗等直接与家属沟通，“港府不可以再推卸责任，他们绝对有责任保障香港人的权益。”

在此同时，苹果日报报导，有家属委托的律师持续受到当局干扰。一名来自内陆地区、尚未到过深圳看守所的律师日前被要求退出案件，连同另一名律师，共有两律师今日将被司法局约谈。

报导指，这名由家属委托的律师周日接到当地司法局电话，询问是否接了涉及12港人案，并被约谈。这名律师周一再接到司法局电话，要求告知当事人名字，并指案件涉及政治，必须退出。到昨日，他再被司法局长、分管局长、律管科科长同时约谈，要求退出代理。经过拉锯，对方坚决要该名律师退出，又透露司法局今天将约谈相关律师的事务所主任。

据悉，律师的公证委托手续刚办理、正邮寄到内地，怀疑是在香港做公证时被有关方面得知身份。涉事律师的当事人未成年，理应不能自行委托律师，只能由亲属委托或亲属同意后委托。