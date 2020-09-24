黄之峰再被捕 9.30提堂

黄之峰（Joshua Wong）在警局被拘留数小时后对媒体发表讲话2020年9月24日

香港反对派黄之峰今天9月24日再次被捕。同天被捕的还有香港社运人士古思尧。他们都被控在去年10月5日涉嫌违反蒙面法，参加非法集会。黄之峰将于9月30日提堂聆讯，他不排除当局选这个日子是为恐吓打算在10.1上街游行的人们。

广告 继续浏览后续

23岁的黄之峰是前香港众志秘书长。他是今天中午前往香港中区警署报到时再被拘捕的。据黄之锋的脸书（Facebook）下午发布短讯称，警方指黄之锋去年10月5日涉嫌参与未经批准集结及违反「禁蒙面法」。律师陪同他录取笔录。法新社说，黄志峰是香港亲民主派最为外界熟悉的面孔之一。

此外，据香港电台引述香港支联会表示，香港社运人士古思尧今天在家中被捕。他被指控的缘由也是涉及去年10月5日的非法集结案。他已到长沙湾警署录笔录。

据香港01报道，黄之锋今日（24日）再被警方以去年10月5日涉嫌违反禁蒙面法及非法集结被捕。他称，港岛总区公众活动调查组表示，有需要即将拘捕他并作起诉，下周三在东区裁判法院聆讯。

黄之锋指，聆讯的日子是10月1日国庆日的前一天，民阵打算在当天申请游行，亦是在被扣内地12名港人得知内地官方进一步行动前进行。黄之锋不排除警方的做法是为了制造寒蝉效应，令10月1日游行的规模愈缩愈小。