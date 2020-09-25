又出纰漏台湾“共匪饼”居然上了节目

有“香港央视”之称的TVB，政治上最近连番出现纰漏，继早前剧集出现疑似“五大诉求、缺一不可”的手势之后，日前的旅游节目更介绍台湾的“共匪饼”，事后TVB当局承认小吃名称带有侮辱性，已将该集节目从 myTV SUPER 下架。所谓“共匪”是国民政府迁台之后，举国上下对大陆共干的称呼，当时大陆的传媒亦以“蒋帮”称呼在台的国民党政府。

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早前TVB 剧集《爱回家之开心速递》疑出现“五一”手势，据报负责导演之后已被解雇，事隔一周后TVB再次卷入政治风波。J2频道日前播出外购旅游节目《爱玩客之自游神（IX）》，当中主持人介绍了台湾嘉义的地道小吃“共匪饼”，被网民形容是“TVB 作反”。TVB 事后则承认名称带侮辱性，已将该集节目下架，主持人及字幕均多次提及“共匪饼”的字眼。

节目在连登讨论区引起不少讨论，有网民揶揄：“TVB开始作反！竟然宣传共匪饼！”、“今次蓝尸（丝）如何忍下去呀？”、“TVB又要炒人啦”。

无线电视发言人回覆网媒立场新闻查询时指，J2播出之《爱玩客之自游神》是外购节目，内容主要介绍吃喝玩乐和旅游资讯，为台湾制作。9月22日播出的一集介绍嘉义的夜市及小吃文化，虽然其中有关饼食是当地美食，但名称带侮辱性，为免令人误会，已将该集落架，并会再审视节目内容，如有需要会暂停播出此系列之余下节目。

本月9日《爱回家之开心速递》播出第993集，在一个关于清洁办公室的场景当中，有网民发现其中一对黄色手套悬挂在电脑屏幕上，当中一只手套五指张开，另外一只手套则举起食指，并列起来就跟市民在示威场合喻意“五大诉求 缺一不可”的“五一”手势相似。

及后多家传媒引述消息指，无线向剧组工作人员开刀，负责拍摄该集节目的一名导演被无线解雇。苹果日报则报道指该导演是被迫辞职，更引述知情人士指无线用涉嫌违国安法会报警，威胁该导演自行辞职。