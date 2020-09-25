负债逾八千亿恒大惊传现金流断裂许家印急澄清指造谣

大陆网传房地产商恒大集团可能出现现金流断裂的文件，事后集团主席许家印极力否认，并报官追究。

在港上市、负债金额逾8000亿元的中国房地产恒大集团，24日流出一份文件，内容“恳请”广东省政府支持准许将地产业务借壳内地A股深深房上市，否则需要向前期战略投资者偿还1300亿人币及137亿（人民币）分红，将引发一系列系统性风险，包括现金流断裂，影响社会稳定。恒大集团主席许家印当晚在香港联交所发表声明称上述文件乃凭空捏造，而率先刊登文件的大陆网站其后被指违反中国网络安全法，文件已被下架。

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这份被指是捏造的文件在网络流传，惊动国际传媒机构，包括美国的彭博新闻亦有相关报导。

许家印晚上在联交所发布声明，称相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤，对公司造成严重商誉损害，作出强烈谴责并已向公安机关报案，“坚决用法律武器维护公司合法权益”。

被指是捏造的文件提到，恒大于2016年起与大陆深深房签订协议，计划分拆恒大地产回A上市，惟有关重组工作尚未完成。报告指公司须于明年1月31日前偿还战略投资者1300亿元（人民币，下同）本金，以及137亿元分红，倘此次重组未能如期完成，1300亿权益将变为负债，资产负债率将大幅攀升至90%以上，可导致公司现金流断裂。

报告并且假设现金流断裂后，将影响8441间上下游合作企业、792个项目、14万员工、61.7万套未交楼单位，并严重影响社会稳定，触发业主大规模维权。

报告续指，截至今年6月底止，恒大有息负债达8,355亿元，包括借款及境内外公司债，涉及逾400家金融机构，再次提到倘重组未能完成，将引发金融机构及债券市场的交叉违约，进而产生金融系统性风险。

根据香港的苹果日报报导，翻查恒大通告及中期业绩披露，这份文件无论是提到偿还投资者本金死线或是负债金额，均是相当准确，惟部份资料未在公开资料显示，包括借款人详细资料、历史借款笔数及总金额等。

报导引用资讯指出，恒大于2016年起推进恒大地产重组回A上市，一共三轮引进战略投资者，包括国企及民企，涉资1300亿元。其中较多人熟悉的为山东高速及苏宁电器，前者曾参与两轮增资，共投入230亿元，后者则投入200亿元。

而网传文件披露恒大最新股东名单及股权结构，截至6月底止，最大股东为集团子公司凯隆置业，持股63.46%；苏宁电器子公司南京润恒为第二大股东，持股4.7%；华建投资为第三大股东，持股约3.2%。其他投资者包括嘉寓、睿灿投资、深业集团等。

不过，集团年初发公告宣布，将与各方投资者所订立协议重组上市期限延期，由今年1月31日前延至明年1月31日，并指重组上市工作正有序推进。