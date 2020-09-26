台艺人参加央视国庆晚会 陆委会：不应参与，沦为统战样板

中国大陆官媒央视“春晚”微博9月26日正式官宣了国庆晚会明星嘉宾，并公布了集体海报。台湾艺人欧阳娜娜和张韶涵将应邀出席演唱。对此，台陆委会当晚回应指，“国人不应参加相关活动，沦为中共对台统战样板工具。”

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综合消息显示，晚会期间，张韶涵将和陈伟霆、张碧晨、吴磊等艺人，合唱抗疫歌曲《守护》，张韶涵受访时提到“最近因为疫情的关系，让我感觉我们唱这首歌的时候，是浓浓的爱与正能量想传递给大家”。她在采访中表示，“祝祖国繁荣昌盛”。同样将参加该晚会还包括欧阳娜娜，她将在开场和马龙、任达华等人献唱《我的祖国》。对此，欧阳娜娜在受访时谈到，“大家一起合唱，又是一种特别澎湃的方式，我觉得期待又激动，同时也挺兴奋”。

据中央社援引陆委会当晚发布的书面回应指，其呼吁“国人不应参加相关活动，沦为中共对台统战样板工具。”陆委会表示，“国人不应支持、协助中共对台进行统战宣传，伤害中华民国的国家认同”。该部门称，将密切关注相关情况，若有涉及违反两岸条例相关规定，将依法查处。陆委会续指，中共安排台湾相关人士参与“十一”庆典，目的是为宣传其“一国两制台湾方案”，对台进行施压。

陆委会称，“面对当前日趋严峻的两岸情势，国人应以国家整体利益为前提，赴中国大陆从事相关活动，应考量国家尊严、社会观感及法律规定，并认清中共以‘拉打两手’对台进行分化的手段与野心。”