一群操乡音大妈冲入港大捣毁连侬墙强调不是雇佣兵

根据香港学生会面书帖文报导，十多名操乡音的大妈晚上士闯入港大校园，捣毁4面连侬墙，又推到学生会旗帜，其间有同行人士拍片，声称自己不是收钱做事，又嚷叫“不希望自己的仔女在这间如此不干净的大学读书”，之后又闯入学生会大楼撕走玻璃门上的文宣。

广告 继续浏览后续

根据报导，这批不明人士大约7时闯入港大校园范围内，大多是中年男女，他们一边捣乱，一边高呼“我们清理香港的垃圾！清洁香港！”，其间夹杂大量粗言秽语，得手后往港大港铁站方向扬长而去，当时有多名港大保安在场，他们任由这批人离去，没有阻止。

另外有自称是“香江同心会”的专页上载影片，“炫耀”自己清拆连侬墙的“战绩”。片段所见，清拆文宣的不明人士至少有10人，他们趁现场没有保安，快速撕毁连侬墙，其间拍摄片段的女性语带乡音，自称是“无大台、无机构、无钱拿”，更指出其行为是“我们现正在清洁香港大学，我们这样做是因为我们不希望自己的仔女在如此不干净对大学入面读书”。

港大回覆查询，指晚上约7时，有三十多人从地铁站走到大学街，撕除一批海报，当大学增援保安到场时，他们陆续离开。对于同类破坏行径屡次在校园发生，校方深表遗憾，强调任何组织或人士都不应擅自破坏校园设施及陈设物。校方正检视事件及校园管理和保安措施，并且不排除向涉事人士追究责任。

港大学生会对大学保安如此松懈感到震惊，指出“这群狂徒明显有所预谋，手持大量工具并于短短几分钟内毁坏了港大学生数月以来所建立的连侬墙。此等暴行无疑侵害言论自由，本会予以强烈谴责”。学生会的声明同时呼吁校方应与学生站在同一阵线，缉拿狂妄之徒归案，包括提供闭路电视影片并予以谴责。若校方未能回应事件，“本会定将行动升级。本会亦不排除向涉事者采取法律行动”。

学生会并且宣布在9月29日为连侬墙重建日，呼吁学生们一起支持“重建港大连侬墙”活动。