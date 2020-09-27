曾钰成认为香港司法制度应争取北京的信心

民建联创党成员兼首届主席、前立法会主席曾钰成在一个电视节目上直言，中央有些人对香港司法机构或部分法官失去信心，香港应该重建中央对香港司法制度的信心，包括提高处理法官投诉的透明度。不过民主派公民党党魁杨岳桥大律师指出，日前终审法院首席大法官马道立发表的声明已经清楚说明，现时已有制度处理针对法官的投诉，而目前的问题只是有人输打赢要，不满部份法庭判决，然后企图透过改变现行制度来达致所有判决都符合心意。

广告 继续浏览后续

大法官马道立本周罕见发表一项14页的声明，内容捍卫法官的裁判权不容外界干预，又呼吁公众对法官的批评应该有所理据，而不是基于政治立场和观点。但民建联立法会议员周浩鼎和葛珮帆认为马的声明仍未能能解决外界对法院的信心问题。

曾钰成支持周、葛两名同志的观点。他指出，中央有些人对司法机构或部份法官失去信心，为重建公众、中央对香港司法制度的信心，他建议提高处理法官投诉的透明度，他说“（终院）首席法官会处理（投诉）的，但如何处理呢？我自己就觉得，如果司法机构对于有些法官的行为的投诉，包括他判案时候发表的言论，在处理上透明度高一点，或者会有好处”。

公民党的杨岳桥指出，马道立的声明清楚说明现时已有制度处理针对法官的投诉，而目前的问题只是有人输打赢要，不满部份法庭判决，然后企图透过改变现行制度来达致所有判决都符合心意。他强调，当权者若爱惜司法机关和司法独立，便应在司法机关遭到不公平的评论时挺身而出发声，尤其是律政司司长，“只有（律政司司长）做好本份，先可以做到司法独立”。

此外，曾钰成在节目中表示，成立一个所谓量刑委员会或量刑机制监督法官的判案，确会影响司法独立。