被国际组织“市长联盟” 标属中国 台6市长：拒绝矮化呼吁正名

2014年由联合国前秘书长潘基文和纽约市前市长彭博联合发起的国际气候组织，“全球气候与能源市长联盟”官网近日被指，将参加该组织的台湾六都的所属国家均标注为“中国”（China），高雄市长陈其迈随后邀6城市长共同发表联合声明，强调被“矮化并要求正名”。

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“全球气候与能源市长联盟”是目前各国市级政府联合对抗气候变化的重要跨国非政府组织平台。包括“地方政府永续发展委员会” （ICLEI）、“C40大城市气候领导联盟”（C40 Cities Climate Leadership Group）及“城市与地方政府联盟”（UCLG）等均是会员或有相关合作。台湾透过ICLEI会员身份注册参与该平台，并有包括高雄市、台北市、新北市、桃园市、台南市及台中市共6个城市均为“全球气候与能源市长联盟”会员。

据中央社报导，高雄市政府26日发新闻稿指，该组织官网在介绍高雄城市网页，将高雄城市国籍标示为“中国”。除了高雄外，上述参加该组织的台湾其它5个城市也被标属为“中国”。据悉，在采取的初步回应措施后，高雄市长陈其迈27日晚进一步携手台北市长柯文哲、新北市长侯友宜等六城市长，发表“针对气候及能源市长联盟对台湾六城市之注册名称声明稿”中英文声明，向气候与能源市长联盟秘书长表达强烈抗议。

声明提到，“台湾六城市自加入贵联盟以来，从来就不是中国的一部分。对于本次注册名称遭到片面更改，列入中国的一部分，台湾六城市拒绝这项矮化的行为，拒绝被列入‘中国的城市’。台湾六城市强烈要求，请贵联盟立即停止这项错误行为，并将我方城市之注册名称，更改回原始注册名称。”这六名参与联署的市长还表示，“若贵联盟无正面回应与行动，台湾六城市将不排除退出贵联盟，以捍卫我方权益。”

此外，台外交部还发表声明表示严正抗议，并称透过驻馆要求该组织依据台湾成为会员时的递交文件名称予以更正。据悉，台外长吴钊燮还已致电陈其迈，表达对此事的支持与配合。根据最新查证显示，“全球气候与能源市长联盟”组织已在其官网将所有台湾成员的标注改为“中华台北”（Chinese Taipei）。