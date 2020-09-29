欧阳娜娜央视晚会唱「我的祖国」台湾文化部：若认定违法将开罚

台湾艺人欧阳娜娜和张韶涵将在中国十一国庆时，登上央视晚会舞台表演，欧阳娜娜将和众多中国明星一同高唱爱国歌曲「我的祖国」，张韶涵将演唱「守护」。台湾文化部表示，如果经过陆委会确认有违法事实，文化部将会依法核处。根据相关法律，最高可处新台币50万元罚款。

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台湾文化部说，两岸人民关系条例规定：台湾地区人民、法人、团体或其他机构，未经主管机关许可，不能与大陆地区党务、军事、行政等具有政治性的机关、机构、团体，有任何形式的合作行为。另外，也不能与大陆地区人民、法人、团体或其他机构，有涉及政治性内容的合作行为。违反这些规定的，可处10万元以上50万元以下罚款，并可按次连续处罚。

大陆央视近来公布晚会表演名单，媒体纷纷采访报导与会艺人，欧阳娜娜在宣传片中与任达华、惠英红、马龙、麦嘉欣等人一同发表参加感言说，「大家一起合唱，而且又是一种特别澎湃的方式，觉得期待又激动，同时也挺兴奋。」可能由于欧阳娜娜的父亲欧阳龙曾任国民党文传会副主委及国民党发言人，欧阳娜那被绿营支持者在网络上大肆攻击。

与张韶涵一同合唱的则有张碧晨、吴磊、陈伟霆、关晓彤、夏利奥等艺人，分别代表大陆、台湾、香港和澳门。

台湾陆委会日前公开表示，台湾艺人参与大陆十一国庆，是大陆政府为了宣传「一国两制台湾方案」，由于近来两岸关系越来越严峻，国人应将国家利益当作前提，考虑国家尊严、社会观感及法律规定，并认清大陆「拉打两手」的招数。陆委会并强调，若国人沦为中共对台统战的样板工具，违反两岸条例的规定，将会依法查处。

绿营支持者则涌入欧阳娜娜社群网站留言批评，如「剪护照、剪健保」、「这么喜欢祖国，就别回来了」、「记得放弃台湾国籍」等。甚至有一位网红在脸书发文，提议注销欧阳娜娜的国籍。

中国「人民日报」海外版今(29)天发表一篇题为「阻挠歌手『登陆』，民进党太癫狂」的社论，提到周杰伦以前也曾说过「自己是中国人，在台湾出生长大，也是台湾人」。

社论还批评民进党在2007年首度执政时，因为周杰伦说起当时的北京奥运将在「自己的国家举办」而引来「绿营宵小疯狂围剿」。

文章指出「台湾和大陆同属一个中国，爱祖国、爱台湾，原本就不是选择题，完全可以和谐兼容」；更痛斥民进党政府，「为遂行政治私利穷形尽相，只会愈发被看破手脚失尽人心。而那些承载两岸期许的歌声，却必将传唱不绝」。