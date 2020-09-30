北京认为香港避过一场“颜色革命”

在全球关注北京提前20多年终结香港的“一国两制”之际，北京驻香港代表骆惠宁今天称，香港避过了坠入颜色革命。他称，香港国安法，让香港结束港独猖狂，迎来由乱转治。香港特首林郑月娥则赞扬该法能“保障港人的安全”。

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据中央社发自香港的报道，中联络办主任骆惠宁、香港特首林郑月娥等人，今天早上出席了庆祝中华人民共和国成立71周年大会。骆惠宁致辞时说：“是国家的日益强大，使香港免于坠入“颜色革命”的深渊。他称，全国人大常委会制定香港国安法，让香港结束了“港独”的倡狂、“黑暴”肆虐的动荡局面，迎来了由乱转治的重大转折。”

骆惠宁还要求对港人强化教育。他说，特别是在公职人员和青少年中，加强宪法和基本法教育、国家安全教育、国情教育、中国历史和中华文化教育。他声称，爱国不是一种选择，而是义务。

据香港电台报道，香港特首林郑月娥说，令香港重回正轨，最关键是港区国安法，保障了香港绝大多数奉公守法市民的安全。

有分析指出，中共当局在香港实施国安法，不仅提前20多年终结了中英达成的香港1997年回归中国后实施“一国两制，50年不变”的协议承诺，重创香港民主派，也让国际社会对北京守承诺的方式刮目相看。